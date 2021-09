Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Ile będą wynosić?

Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku po raz kolejny wzrosną. Ile będą wynosić? Za odholowanie auta osobowego zapłacimy... 588 zł!

Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku. Kolejny wzrost

Stawki za odholowanie pojazdu są regulowane rozporządzeniem Ministra Finansów i zmieniają się co 12 miesięcy. Ile będą wynosić w roku 2022? Wskazuje na to obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 lipca 2021 roku. Wnioski? Znowu będzie drożej! W roku 2021 odholowanie pojazdu wraz z pierwszą dobą przechowywania stanowi wydatek na poziomie 567 zł. W roku 2022 kwota wzrośnie do 588 zł.

Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku: nowości na liście

Stawki za odholowanie pojazdu zostały nie tylko zaktualizowane, ale uzupełnione o nową pozycję. W roku 2022 na liście znalazło się miejsce dla hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego. Wcześniej ujęcie tych pojazdów nie było możliwe. Powód? Ich status prawny nie był uregulowany. Pojęcia te zagościły w przepisach o ruchu drogowym dopiero w roku 2021.

Stawki za odholowanie pojazdu w 2022 roku:

Odholowanie roweru lub motoroweru - 128 zł,

Odholowanie hulajnogi elektrycznej lub UTO - 128 zł,

Odholowanie motocykla - 251 zł,

Odholowanie samochodu osobowego - 542 zł,

Odholowanie pojazdu o DMC od 3,5 do 7,5 tony - 677 zł,

Odholowanie pojazdu o DMC od 7,5 do 16 ton - 956 zł,

Odholowanie pojazdu o DMC powyżej 16 ton - 1409 zł,

Odholowanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1714 zł.

Stawki za przechowywanie pojazdu w 2022 roku:

Przechowywanie roweru lub motoroweru - 24 zł za dobę,

Przechowywanie hulajnogi elektrycznej lub UTO - 24 zł za dobę,

Przechowywanie motocykla - 33 zł za dobę,

Przechowywanie samochodu osobowego - 46 zł za dobę,

Przechowywanie pojazdu o DMC od 3,5 do 7,5 tony - 60 zł za dobę,

Przechowywanie pojazdu o DMC od 7,5 do 16 ton - 86 zł za dobę,

Przechowywanie pojazdu o DMC powyżej 16 ton - 154 zł za dobę,

Przechowywanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 225 zł za dobę.

Czemu samochód zostanie odholowany przez policję?