Odholowanie samochodu przez policję: w jakich przypadkach jest możliwe? Jak wygląda procedura odbioru samochodu z parkingu policyjnego?

Odholowanie pojazdu przez policję

Zdarza się, że kierowca parkuje pojazd, a gdy wraca do niego np. po spotkaniu, auta nie ma na miejscu. Co to może oznaczać? Pierwszym skojarzeniem zawsze jest kradzież. Może się jednak okazać, że zniknięcie samochodu jest związane z jego odholowaniem przez policję. Jak to sprawdzić? Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy lub numer straży miejskiej. Po podaniu numeru rejestracyjnego informacja zostanie zweryfikowana.

Czemu samochód został odholowany przez policję?

Sytuacje, w których możliwe jest odholowanie samochodu przez policję, są dość dobrze opisane w prawie o ruchu drogowym (konkretnie art. 130a). Pojazd zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela głównie wtedy, gdy:

jest pozostawiony w miejscu, w którym parkowanie jest zabronione, a do tego utrudnia ruch innym pojazdom lub zagraża bezpieczeństwu,

jest pozostawiony na miejscu dla niepełnosprawnych, a nie został oznakowany kartą parkingową,

jest pozostawiony w miejscu, w którym pojawia się oznakowanie informujące o możliwości odholowania,

jeżeli jest pozostawiony w miejscu, w którym np. utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej.

Kiedy jeszcze możliwe jest odholowanie samochodu przez policję?

Czasami odholowanie samochodu przez policję nie jest związane ze sposobem zatrzymania pojazdu. Przykład? Samochód zostanie lawetowany wtedy, gdy:

nie posiada tablic rejestracyjnych, a jego stan wskazuje na nieużywanie od długiego czasu,

przekracza dopuszczalne wymiary lub nacisk na osie,

był prowadzony przez osobę nietrzeźwą i nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób,

nie posiada opłaconej składki OC.

Odholowanie samochodu przez policję. Jak go odebrać z parkingu?

Aby odebrać samochód odholowany przez policję kierowca musi dopełnić szeregu formalności. Na początek musi opłacić mandat związany z nieprawidłowym parkowaniem. Po uzyskaniu dokumentów na policji, jest zobowiązany do pokrycia kosztu holowania i przechowywania na parkingu. Dopiero wtedy - po okazaniu dokumentów - będzie mógł wrócić z parkingu depozytowego do domu.

Zobacz również: Jak odebrać auto z parkingu policyjnego?

Odholowanie samochodu przez policję: ile to kosztuje?

W przypadku samochodu osobowego samo holowanie kosztuje 523 złote. A to nie koniec kosztów, bo jedna doba spędzona na parkingu depozytowym stanowi wydatek na poziomie 44 złotych. W przypadku innych typów pojazdów kwoty są wyższe lub niższe. Konkretne stawki można sprawdzić w materiale linkowanym poniżej.

Zobacz również: Ile kosztuje parking policyjny 2021 r.?

Odholowanie samochodu przez policję: kto płaci?

Co do zasady za holowanie i przechowywanie pojazdu na parkingu policyjnym płaci jego właściciel. Może się jednak okazać, że kierowca jest wyłącznie użytkownikiem - bo auto jest np. leasingowane. W takim przypadku to on może być zmuszony do opłacenia kosztów związanych z holowaniem.

Odholowanie samochodu przez policję: kiedy można stracić auto?

Tak naprawdę są dwa przypadki, w których odholowany samochód przechodzi na własność skarbu państwa. Po pierwsze wtedy, gdy uda się ustalić właściciela, ale ten nie odbierze pojazdu w ciągu 3 miesięcy - z wnioskiem o przejęcia auta występuje wtedy starosta. Po drugie wtedy, gdy przez 6 miesięcy nie uda się ustalić właściciela. Należy wtedy przyjąć, że samochód został porzucony.