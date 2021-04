Porzucony samochód na terenie prywatnym. Da się go usunąć?

Porzucony samochód na terenie prywatnym? Niestety jego usunięcie nie jest takie łatwe. Bo w większości przypadku płaci za nie właściciel parkingu!

Porzucony samochód na terenie prywatnym. To poważny problem!

Samochód to jeden z ważniejszych składników majątku. Kierowca musi zainwestować w jego zakup pieniądze, które jest w stanie odebrać tylko podczas sprzedaży. I choć kwestia ta jest oczywista, czasami zdarza się że auta są porzucane. Z jakiego powodu? Bo zostawił je złodziej, ewentualnie uległy na tyle poważnej usterce, że właścicielowi nie opłaca się jego naprawa. Co w sytuacji, w której samochód zostanie porzucony na terenie prywatnym? No i tu zaczyna się problem - jednak przede wszystkim dla właściciela danego placu.

Kluczowe jest pojęcie strefy ruchu!

Pierwszym i podstawowym czynnikiem jest stwierdzenie czy teren, na którym został porzucony samochód jest oznaczony jako strefa ruchu. Czemu to kluczowe? Bo w strefie ruchu obowiązują przepisy o ruchu drogowym, a to oznacza że o interwencję można poprosić służby - straż miejską lub policję. Na czym będzie ona polegała? Na odnalezieniu właściciela, a następnie odholowaniu pojazdu na parking depozytowy. Jeżeli teren nie będzie oznaczony jako strefa ruchu, porzucony samochód na terenie prywatnym oznacza problem dla właściciela danej działki.

Porzucony samochód na terenie prywatnym: ustal najpierw właściciela

Co zatem można zrobić z porzuconym autem? W pierwszej kolejności właściciel terenu powinien poprosić straż miejską lub policję w ustaleniu właściciela. To jest jednak możliwe przede wszystkim w przypadku, w którym pojazd jest wyposażony w tablice rejestracyjne. Kolejnym krokiem jest wezwanie właściciela samochodu do jego usunięcia - najlepiej zrobić to drogą listowną i wskazać konsekwencje braku reakcji. Co w sytuacji, w której porzucony samochód nie zniknie z parkingu? Można odholować go na parking strzeżony - niestety to on poniesie wszelkie koszty z tym związane. Jak dochodzić swoich praw? W sądzie.

Porzucony samochód na terenie prywatnym: tworzy zagrożenie?

Sytuacja zmienia się wtedy, gdy teren co prawda nie jest strefą ruchu, ale porzucony samochód stwarza zagrożenie - bo ciekną z niego płyny eksploatacyjne lub wokoło rozsypane są drobinki z rozbitej szyby. W takim przypadku właściciel parkingu może wezwać na miejsce straż miejską i ta powinna podjąć reakcję. To oznacza nawiązanie kontaktu z właścicielem i ewentualnie usunięcie pojazdu na parking strzeżony.

Kiedy porzucony samochód przechodzi na własność gminy?