Umorzenie opłaty za holowanie pojazdu. Czy to możliwe?

Umorzenie opłaty za holowanie pojazdu jest możliwe? W pewnym sensie tak. Niestety droga do uniknięcia wysokiej opłaty nie jest ani krótka, ani łatwa.

Opłaty za holowanie są… wysokie!

Usunięcie źle zaparkowanego pojazdu na wniosek straży miejskiej czy policji nie jest tanie. Samo lawetowanie w Warszawie zostanie wycenione na 523 złote. A do kwoty doliczona zostanie jeszcze opłata za przechowywanie samochodu - w kwocie 44 złotych dziennie. Suma rośnie zatem niezwykle szybko. Czy można starać się o umorzenie opłaty za holowanie pojazdu? Możliwości są tak naprawdę trzy.

Zobacz również: Opłaty za parkowanie: Warszawa w 2021 roku z podwyżkami!

Umorzenie opłaty za holowanie pojazdu: najpierw odwołanie!

W pierwszej kolejności kierowca może złożyć odwołanie. To może się jednak odnosić tylko do kwestii zasadności usunięcia pojazdu z drogi. Kierowca musi udowodnić, że samochód był zaparkowany we właściwym miejscu, ewentualnie np. znajdował się na jego terenie prywatnym. Gdy organ odwoławczy uzna argumentację kierowcy, może podjąć decyzję o odstąpieniu od egzekwowania opłaty. W takim przypadku bez żadnych kosztów samochód powinien być wydany właścicielowi.

Umorzenie opłaty za holowanie pojazdu: wypadek losowy

W drugim przypadku umorzenie opłaty za holowanie pojazdu przyjmuje formę zastrzeżenia dotyczącego należności finansowej. Podczas korzystania z tej możliwości właściciel może starać się o obniżenie kosztów lub odstąpienie od ich ściągania. Powód? Należy wykazać okoliczności wyjątkowe i losowe. Przykład? Kierowca nie mógł zabrać pojazdu, bo wylądował w szpitalu i spędził w nim dłuższy czas, ewentualnie złe parkowanie wynikało np. z faktu, że przywiózł rodzącą żonę do szpitala.

Umorzenie opłaty za holowanie pojazdu: a trzecia opcja to sąd

Warto pamiętać o tym, że wniosek o umorzenie opłaty za holowanie pojazdu powinien być poparty argumentami, ale i najlepiej dokumentami. To najlepsze potwierdzenie okoliczności, na które powołuje się właściciel pojazdu. Co jednak w sytuacji, w której organ pobierający opłaty za holowanie nie przychyli się do wniosku? Kierowca może opłatę zapłacić - która w międzyczasie cały czas będzie rosła lub skierować wniosek do Sądu Administracyjnego. Tam jego rozpatrzeniem zajmie się sędzia.