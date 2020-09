Odwołanie od kary za parking. Jak napisać pismo i do kogo?

Parkowanie w miastach? To powoli zaczyna być temat rzeka i to z kilku powodów. Zasady ustalają włodarze poszczególnych miejscowości. Określają czy parkowanie jest płatne, a jak tak, to na jakim terenie. Podejmują również decyzje dotyczące wysokości opłaty oraz rodzaju kar. Co zatem w sytuacji, w której kierowca miał ważny bilet, a mimo wszystko otrzymał polecenie zapłaty? Konieczne jest odwołanie od kary za parking. Zanim jednak kierowca napisze stosowne pismo, powinien dokładnie wczytać się w regulamin parkowania obowiązujący w danym mieście.

Odwołanie od kary za parking - po pierwsze regulamin!

To w regulaminie włodarze mają obowiązek ustalenia wszelkich reguł - w tym tych dotyczących reklamacji. Z regulaminu kierowca zatem dowie się jaki ma termin na jej złożenie oraz do kogo powinien adresować stosowne pismo. Co ważne, reklamację najlepiej wysłać kanałem, który gwarantuje uzyskanie potwierdzenia. Można zatem skorzystać np. z oficjalnego konta mailowego, listu poleconego czy osobistego dostarczenia pisma (pod warunkiem uzyskania potwierdzenia wpłynięcia).





Odwołanie od kary za parking - po drugie opisz wszystko dokładnie!

Kierowca przygotowujący odwołanie od kary za parking powinien zawrzeć w piśmie najważniejsze dane - swoje, pojazdu i numer sprawy nadany w wezwaniu. Poza tym powinien określić okoliczności, które sprawiają że w jego opinii odwołanie od kary za parking jest zasadne. O jakich okolicznościach mowa? Jest nimi np. bilet parkingowy potwierdzający wniesienie opłaty, ewentualnie zaznania świadków (w razie, gdy bilet kierowca wyrzucił).

Odwołanie od kary za parking - po trzecie czekaj na odpowiedź

Gdy odwołanie od kary za parking zostanie uznane, organ egzekwujący opłaty powinien odstąpić od ściągania jakichkolwiek opłaty. Podstawą do tego staje się oficjalne pismo przesłane do kierowcy. Jeżeli odwołanie od kary za parking nie zostanie uznane za zasadne, prawdopodobnie rozpocznie się egzekucja opłaty. Co może zrobić kierujący? Powinien udać się do prawnika i prawdopodobnie będzie musiał wystąpić na drogę sądową.