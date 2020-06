Parkowanie na chodniku: przepisy są jasne!

Parkowanie na chodniku: przepisy pozwalają gdy...

pojazd jest zaparkowany kołami jednego boku lub przedniej osi,

pojazd ma masę całkowitą nieprzekraczającą 2,5 tony,

pojazd pozostawia dla pieszych chodnik o minimalnej szerokości 1,5 metra i nie utrudnia im ruchu,

pojazd stojąc na chodniku przednią osią, nie utrudnia ruch pojazdów na drodze.

Parkowanie na chodniku: przepisy pozwalają na wjazd całym autem gdy...

jest to pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony,

pojazd jest ustawiony przy krawędzi jedni,

jest to dopuszczone odpowiednimi znakami drogowymi.





Parkowanie na chodniku: przepisy zabraniają gdy...

ustawiony jest znak zakazu zatrzymywania się lub postoju i dotyczy on chodnika (czasami chodnik jest wyłączany za pomocą tabliczki uzupełniającej),

kierowca nie dochował warunków określonych powyżej,

pojazd jest zaparkowany kołami jednej osi, a jest to oś tylna,

pojazd jest parkowany mniej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejścia dla pieszych.

Stosowanie się do przepisów określających parkowanie samochodów na chodniku jest kluczowe. Błędy narażają bowiem kierowcę na mandat karny. Ten będzie opiewał na kwotę 100 złotych. To jednak nie koniec, bo do jego konta dopisany zostanie 1 punkt karny.