Opłaty za odholowanie auta w 2020 roku. Jakie stawki obowiązują?

Kwoty, które kierowca musi zapłacić w razie odholowania samochodu, mogą być zróżnicowane w całym kraju. Różnice te są jednak zazwyczaj marginalne. Szczególnie że władze poszczególnych miast na ogół przyjmują za standard kwoty maksymalne. Kto je określa? Ministerstwo Finansów. To od 1 stycznia br. zdecydowało się na podwyżkę. W jej ramach maksymalna opłata za odholowanie samochodu osobowego w roku 2020 kosztuje właściciela aż 503 złote - w roku 2019 obowiązywały 494 złote. A kwota ta nie zawiera jeszcze opłaty za przechowywanie!

To jednak nie koniec. Czasami zdarza się, że straż miejska nie zdąży odholować źle zaparkowanego samochodu. Dzieje się tak wtedy, gdy wcześniej na miejscu pojawi się właściciel. Kierowca mimo wszystko będzie musiał zapłacić za interwencję holownika. Optymistyczne jest to, że nie zostanie zmuszony do wniesienia pełnej opłaty za holowanie na parking depozytowy. W takim przypadku będzie obciążony połową tej kwoty, co w obecnej sytuacji oznacza sumę sięgającą blisko 252 złotych.

Opłaty za odholowanie pojazdu w 2020 roku:

Odholowanie roweru lub motoroweru - 118 złotych

Odholowanie motocykla - 232 złote

Odholowanie samochodu osobowego - 503 złote

Odholowanie pojazdu o DMC od 3,5 do 7,5 tony - 628 złotych

Odholowanie pojazdu o DMC od 7,5 do 16 ton - 887 złotych

Odholowanie pojazdu o DMC powyżej 16 ton - 1308 złotych

Odholowanie pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 1591 złotych

Opłaty za przechowywanie pojazdu w 2020 roku: