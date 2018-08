Opłaty parkingowe w polskich miastach - wykaz cen

Znalezienie wolnego miejsca parkingowego w centrach dużych miast należy do wymagających zadań. Nawet po znalezieniu miejsca do zaparkowania, kierowcy muszą zmierzyć się opłatami parkingowymi, które będą rosnąć. Już rok temu Ministerstwo Rozwoju zaproponowało projekt śródmiejskich stref parkingowych, podwyższający opłaty za parkowanie. Zielone światło temu pomysłowi dał ostatnio prezydent Andrzej Duda, który podpisał ustawę pozwalającą władzom miast powyżej 100 tys. mieszkańców pobierać wyższe stawki za parkowanie. Oznacza to, że w ścisłym centrum opłata za pierwszą godzinę wzroście trzykrotnie (np. z 3 zł do 9 zł) oraz czterokrotnie podwyższy się opłata za brak ważnego biletu parkingowego (z 50 do 200 zł). Jak dziś kształtują się opłaty w największych miastach w Polsce?

Opłaty parkingowe - Warszawa

Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8:00-18:00.

opłata minimalna – 0,50 zł,

pierwsza godzina – 3,00 zł

druga godzina – 3,60 zł,

trzecia godzina – 4,20 zł,

czwarta i kolejne godziny –3,00 zł.

Opłaty parkingowe – Białystok

Pobór opłat: poniedziałek - piątek, w godz. 10:00-18:00.

pierwsze pół godziny – 1,20 zł (strefa A), 0,60 zł (Strefa B),

pierwsza godzina – 2,40 zł (strefa A), 1,20 zł (Strefa B),

każde rozpoczęte pół godziny postoju 1,20 zł (strefa A), 0,60 zł (strefa B).

Opłaty parkingowe – Lublin

Posiadacze pojazdów samochodowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym o emisji, CO2 poniżej 100 g/km, mogą ubiegać się o wydanie identyfikatora uprawniającego do bezpłatnego korzystania ze strefy płatnego parkowania w Lublinie z wyłączeniem prywatnych parkingów.

opłata minimalna – 0,80 zł (strefa A), 0,50 zł (strefa B),

pierwsza godzina - 3,00 zł (strefa A), 2,00 zł (strefa B),

druga godzina – 3,60 zł (strefa A), 2,40 zł (strefa B),

trzecia godzina – 4,30 zł (strefa A), 2,80 zł (strefa B),

każda kolejna godzina – 3,00 zł (strefa A), 2,00 zł (strefa B),

bilet dobowy – 20 zł (strefa A), 15 zł (strefa B).

Opłaty parkingowe – Rzeszów

Opłaty za postój Strefy pobierane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.

pierwsza godzina – 2,00 zł,

druga godzina – 2,40 zł,

trzecia godzina – 2,80 zł,

czwarta i kolejne godziny –2,00 zł.

Opłaty parkingowe – Olsztyn

Od poniedziałku do czwartku – 8:00 do 16:00. W piątek od 8:00 do 15:00.

opłata minimalna – 1,00 zł (strefa C), 0,70 zł (strefa Z), 0,50 zł (strefa T),

pierwsze pół godziny - 1,00 zł (strefa C), 0,70 zł (strefa Z), 0,50 zł (strefa T),

pierwsza godzina – 2,50 zł (strefa C), 2,00 zł (strefa Z), 1,30 zł (strefa T),

druga godzina – 3,00 zł (strefa C), 2,40 zł (strefa Z), 1,50 zł (strefa T),

trzecia godzina - 3,60 zł (strefa C), 2,80 zł (strefa Z), 1,80 zł (strefa T),

każda kolejna godzina – 2,50 zł (strefa C), 2,00 zł (strefa Z), 1,30 zł (strefa T).

Opłaty parkingowe – Gdańsk

Parkowanie w sektorach: Główne Miasto, Stare Miasto (Śródmieście) i Wrzeszcz jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00–17.00. Parkowanie w sektorach Aniołki, Oliwa i Przymorze jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00–15.00. Parkowanie w sektorze Jelitkowo od 1 lipca do 31 sierpnia jest płatne od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00. Za parkowanie w soboty, niedziele i święta opłat nie pobiera się.

Istnieje możliwość wyrobieni karty zerowej stawki opłaty upoważniającego do bezpłatnego parkowania pojazdu hybrydowego PHEV na miejscach postojowych zlokalizowanych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

pierwsza godzina – 3,00 zł,

druga godzina – 3,60 zł,

trzecia godzina – 4,30 zł,

czwarta i kolejne godziny –3,00 zł.

Opłaty parkingowe – Bydgoszcz

Strefa A:

pierwsze pół godziny – 1,50 zł

pierwsza godzina – 3,00 zł,

druga godzina – 3,60 zł,

trzecia godzina – 4,30 zł,

czwarta, piąta i szósta godzina –3,00 zł,

siódma, ósma i dziewiąta godzina – 0,50 zł,

dziesiąta i kolejne godziny – 3,00 zł.

Strefa B:

pierwsze pół godziny – 1,00 zł

pierwsza godzina – 1,50 zł,

druga godzina – 1,80 zł,

trzecia godzina – 2,10 zł,

czwarta, piąta i szósta godzina –1,00 zł,

siódma, ósma i dziewiąta godzina – 0,50 zł,

dziesiąta i kolejne godziny – 1,00 zł.

Opłaty parkingowe – Szczecin

Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 17:00.

Strefa A:

pierwsza godzina – 2,80 zł,

druga godzina – 3,20 zł,

trzecia godzina – 3,60 zł,

każda kolejna godzina –2,80 zł.

Strefa B:

pierwsza godzina – 1,60 zł,

druga godzina – 1,80 zł,

trzecia godzina – 2,00 zł,

każda kolejna godzina –1,60 zł.

Opłaty parkingowe – Gorzów Wielkopolski

Od poniedziałku do piątku: od 09:00 do 18:00.

pierwsza godzina – 2,50 zł,

druga godzina – 3,00 zł,

trzecia godzina – 3,50 zł,

każda kolejna godzina –2,50 zł.

Opłaty parkingowe – Poznań

Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 18:00.

Strefa A:

pierwsza godzina – 3,00 zł,

druga godzina – 3,60 zł,

trzecia godzina – 4,30 zł,

każda kolejna godzina –3,00 zł.

Opłaty parkingowe – Wrocław

Od poniedziałku do piątku: od 9:00 do 18:00.

Strefa A:

pierwsza godzina – 3,00 zł,

druga godzina – 3,60 zł,

trzecia godzina – 4,30 zł,

każda kolejna godzina –3,00 zł.

Opłaty parkingowe – Łódź

Strefa Płatnego Parkowania działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00.

Strefa A:

pierwsze pół godziny – 1,50 zł,

pierwsza godzina – 3,00 zł,

druga godzina – 3,50 zł,

trzecia godzina – 4,00 zł,

każda kolejna godzina –3,00 zł.

Strefa B:

pierwsze pół godziny – 1,00 zł,

pierwsza godzina – 2,50 zł,

druga godzina – 3,00 zł,

trzecia godzina – 3,50 zł,

każda kolejna godzina –2,50 zł.

Opłaty parkingowe – Kraków

Od poniedziałku do piątku: od 10:00 do 20:00.