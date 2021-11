Omijanie: definicja pojawia się w przepisach?

Omijanie? Definicja tego pojęcia jest wskazana w Prawie o ruchu drogowym. Co się można z niej dowiedzieć? Sprawdź.

Omijanie: definicja pojęcia to...

Czym jest omijanie? To według przepisów przejeżdżanie obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. O czym pamiętać w czasie omijania? Zasady wskazuje Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie art. 23 ust. 1 pkt 2. W jego głos kierowca pojazdu omijającego musi zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Dodatkowo w razie potrzeby należy zmniejszyć prędkość, a do tego pamiętać o tym, że omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo może odbywać się tylko z jego prawej strony.

O czym pamiętać w czasie omijania?

Omijania dotyczą też zasady dodatkowe. Jakie? W głos art. 30 ust. 1 pkt Ib ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący jest zobowiązany do dawania krótkotrwałych sygnałów dźwiękowych jeżeli omija w warunkach zmniejszo­nej przejrzystości powietrza. Poza tym art. 57 ust. 2 i art. 58 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje prowadzącego do zachowania szczególnej ostrożności przy omijaniu pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat lub pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych.