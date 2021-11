Jak zawracać na skrzyżowaniu ze światłami? Pytanie nie jest trudne, a mimo wszystko nie brakuje kierowców, którzy nie potrafią na nie odpowiedzieć.

Manewr zawracania jest jednym z podstawowych. Gdzie można zawracać? Odpowiedź na tak zadane pytanie jest nieco przewrotna. Bo zawracać można tak naprawdę wszędzie tam, gdzie... nie zostało to zabronione. Jak zachować się podczas zawracania? Kierowca powinien zając skrajnie lewą pozycję na jezdni (chyba że gabaryty pojazdu wymagają innego ustawienia, a w tym np. wystartowania z pasa prawego). Poza tym w czasie wykonywania manewru należy uważać na linię ciągłą i przestrzeń wyłączoną z ruchu – nie można na nie najechać oraz pieszych idących po pasach i pojazdy jadące drogą z pierwszeństwem.

Gdzie nie można zawracać?

w tunelu

na moście

na wiadukcie

na autostradzie

na drodze ekspresowej, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych

na drodze jednokierunkowej

w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić

przy znaku B-23 "Zakaz zawracania"

przy znaku B-21 "Zakaz skrętu w lewo"

przy linii ciągłej pojedynczej lub podwójnej

przy sygnalizacji kierunkowej S-3 bez strzałki zawracania

przy znakach nakazu jazdy prosto (C-5), w lewo (C-3 i C-4) lub w prawo (C-1 i C-2)

Gdzie można zawracać?

przy sygnalizatorze bez kierunków jazdy S-1 lub kierunkowym S3-f, S3-g

przy poziomej strzałce kierunkowej P-8b, P-8c, P-8i, P-8g

jeżeli manewr jest dopuszczony znakami F-10 lub F-11

Mandat za zawracanie

W sytuacji, w której kierowca nie zastosuje się do powyższych zasad, ryzykuje grzywną. Ujawnienie wykroczenia przez funkcjonariuszy będzie oznaczać mandat. I ten w większości przypadków sięgnie 250 zł i 5 punktów karnych. Taką karę przewiduje taryfikator w przypadku niezastosowania się do znaku B-21, F-10, F-11, P-8b i P-8c czy P-4. Warto pamiętać o tym, że w skrajnym przypadku naruszenie zakazu wyprzedzania może zostać potraktowane przez funkcjonariuszy jako spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W takim przypadku mandat wynosi do 500 zł oraz kierowca otrzymuje 6 punktów karnych.