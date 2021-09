Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu? To zależy od rodzaju skrzyżowania i rodzaju jego oznakowania. Przyjrzyjmy się przepisom.

Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu? To ważne pytanie

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu jest jedną z podstawowych reguł regulujących ruch na drogach. I jest ona o tyle kluczowa, że to właśnie skrzyżowania czy połączenia dróg są miejscami szczególnie newralgicznymi. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że to na nich pojawia się zjawisko ruchu kolizyjnego, który może doprowadzić do sytuacji potencjalnie niebezpiecznej, kolizji lub wypadku. A więc kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu? Jest co najmniej kilka zasad, które rozstrzygają tą kwestię. O wszystkich poniżej.

1. Zasada prawej dłoni

Podstawową zasadą wyznaczania pierwszeństwa na skrzyżowaniach jest zasada prawej dłoni. W skrócie kierowca musi przepuścić wszystkich tych użytkowników drogi, których ma po prawej stronie. Nie obowiązuje ona w przypadku połączenia dróg – np. gdy droga asfaltowa spotyka się z dojazdem do parkingu, strefą ruchu czy drogą gruntową. Takie szlaki co do zasady są podporządkowane z mocy swojej definicji.

2. Pierwszeństwo na skrzyżowaniu wyznaczają znaki drogowe

O stopień wyżej w hierarchii ważności stoją znaki drogowe. Na tych skrzyżowaniach, na których pojawiają się, zasada prawej dłoni staje się zasadą pomocniczą. To znaki będą określać drogę z pierwszeństwem i podporządkowaną. Jakie znaki są stosowane? Znak D-1 "Droga z pierwszeństwem", znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa", znak B-20 "Stop" czy tablica T-6. Ta ostatnia wskazuje przebieg drogi z pierwszeństwem.

3. Pierwszeństwo w miastach to sygnalizacja świetlna

Zasada prawej dłoni czy znaki drogowe nie mają żadnych szans z sygnalizacją świetlną. Jeżeli skrzyżowanie jest w nią wyposażone, to ona wskazuje kto ma pierwszeństwo. Na większych skrzyżowaniach pojawiają się nie tylko klasyczne sygnalizatory, ale też strzałki kierunkowe czy sygnalizatory kierunkowe.

4. Widzisz policjanta? To on mówi kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu

Na samym szczycie hierarchii ważności stoi policjant i sygnały wydawane przez niego. Nawet jeżeli na skrzyżowaniu pracuje sygnalizacja świetlna, nawet jeżeli jest ono oznakowane, to i tak reguły wyznaczane przez niego będą obowiązującymi. Warto o tym pamiętać.