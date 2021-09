Kiedy nie trzeba włączać kierunkowskazu? Przyjrzyjmy się przepisom obowiązującym w Polsce. Bo te dość jednoznacznie wskazują takie przypadki.

Kiedy nie trzeba włączać kierunkowskazu? Ustawa prawie o tym mówi

Żeby wiedzieć kiedy nie trzeba włączać kierunkowskazu, tak naprawdę warto cofnąć się do sytuacji, w której jest to konieczne. A przypadki takie wyraźnie wskazuje art. 22 pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mówi on o tym, że kierowca jest zobowiązany wyraźnie i zawczasu sygnalizować – i tu uwaga! – zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. I te dwa pojęcia będą kluczowe dla naszego tekstu.

Kierunkowskaz a zmiana kierunku jazdy

No dobrze, a więc kiedy nie trzeba włączać kierunkowskazu? Po pierwsze wtedy, gdy prowadzący nie zmienia kierunku jazdy. Może zatem np. opuszczać drogę z pierwszeństwem – bo pierwszeństwo jest łamane, ale jako że jedzie prosto, nie musi sygnalizować tego manewru. Nie zmienia też kierunku jazdy, gdy chce chociażby wjechać na parkingu w miejsce postojowe ustawione naprzeciwko wjazdu.

Kierunkowskaz a zmiana pasa ruchu

Analogicznie sprawa wygląda z kwestią zmiany pasa ruchu. W sytuacji, w której kierowca wyprzedza lub omija np. rowerzystę, ale nie wymaga to zmiany pasa ruchu, nie musi sygnalizować manewru kierunkowskazem. Tzw. migacz jest konieczny zawsze wtedy, gdy prowadzący najedzie na linię na drodze lub zmieni pas – choć te pasy nie są wyznaczone za pomocą linii.

Mandat za brak kierunkowskazu

Warto dość dobrze znać przypadki, w których nie trzeba włączać kierunkowskazu. Szczególnie że nieużywanie migacza lub jego nieprawidłowe użycie może oznaczać karę. Mandat w takim przypadku wynosi 200 zł. Dodatkowo jest uzupełniany dwoma punktami karnymi.