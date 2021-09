Ile metrów przed skrętem trzeba włączyć kierunkowskaz? Przepisy są w tej kwestii jednoznaczne i zamiast metrów wskazują słowo zawczasu.

Ile metrów przed skrętem trzeba włączyć kierunkowskaz?

Zastosowanie kierunkowskazu jest proste. Pozwala na sygnalizowanie manewrów. Dzięki temu inni użytkownicy wiedzą jakie kierowca ma zamiary, a tym samym jazda np. na skrzyżowaniu może się odbywać bezkolizyjnie. Ale ile metrów przed skrętem trzeba włączyć kierunkowskaz? Przepisy nie precyzują dystansu. Wskazują jednak inne uwarunkowanie.

Kierunkowskaz a przepisy

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru. - art. 22 pkt. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Sygnalizowanie wyraźne to po prostu włączenie kierunkowskazu. Sygnalizowanie zawczasu to na tyle wczesne, aby stało się widoczne dla innych użytkowników drogi. W przypadku ronda np. sygnalizowanie zawczasu następuje wtedy, gdy prowadzący wrzuci kierunkowskaz dojeżdżając do drogi poprzecznej poprzedzającej tą, którą ma zamiar zjechać.

Mandat za kierunkowskazy

Nieużywanie kierunkowskazów oznacza mandat. Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru oznacza 200 zł kary i 2 punkty karne.