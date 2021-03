Jazda na zderzaku: od kiedy nowe przepisy?

Jazda na zderzaku: od kiedy? Od czerwca!

Do tej pory jazda na zderzaku nie była usankcjonowana przez polskie przepisy. Tak, pojawiały się zapisy mówiące o tworzeniu zagrożenia dla bezpieczeństwa. Były jednak raczej rzadko wykorzystywane przez policję. Ustawodawca postanowił to zatem zmienić. Stąd nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która właśnie została podpisana przez prezydenta. Co to oznacza? 1 czerwca 2021 roku jazda na zderzaku przestanie być legalna w Polsce!

Jazda na zderzaku 2021: co oznacza nowelizacja?

Nowe przepisy zobowiązują kierowców jadących drogami ekspresowymi i autostradami do utrzymywania dużych odległości między pojazdami. Odstęp od poprzedzającego samochodu ma wynosić co najmniej połowę prędkości auta - tj. jeżeli auto porusza się 140 km/h, odstęp powinien mieć minimum 70 metrów. Wyjątek? Ten stanowi wyprzedzanie.

Jazda na zderzaku 2021: mandat

Przepisy regulujące jazdę na zderzaku pewnie są potrzebne. Wyeliminują bowiem zwolenników drogowego pressingu, który jest ekstremalnie niebezpieczny i może prowadzić do poważnego w skutkach wypadku. Niestety może się okazać, że po 1 czerwca 2021 roku ściganie wykroczenia pozostanie martwe. Powód? Jak na razie nie została określona wysokość kary za jazdę na zderzaku.

Warto w tym momencie wskazać, że ostrzej ścigane powinno być też blokowanie lewego pasa na drogach szybkiego ruchu. Tak żeby wyeliminować wszystkich tych, którzy blokują możliwość wyprzedzenia na autostradzie czy trasie ekspresowej.