Skrzyżowanie równorzędne: co musisz o nim wiedzieć?

Skrzyżowanie równorzędne: co to jest?

Skrzyżowanie równorzędne to takie, na którym nie ma z góry ustalonego pierwszeństwa przejazdu. To nie zostało określone ani na podstawie sygnalizacji świetlnej, ani znaków poziomych czy pionowych.

Skrzyżowanie równorzędne: jak rozpoznać?

Tak naprawdę są dwie metody na rozpoznanie skrzyżowania równorzędnego. Pierwszą jest obecność znaku drogowego. O połączeniu dróg o takim samym znaczeniu informuje tablica A-5 - ma kształt trójkąta z czerwoną obwódką i pomarańczowym tłem, zawiera znak X. Po drugie informacją mówiącą o skrzyżowaniu równorzędnym często jest... brak znaków wyznaczających pierwszeństwo przejazdu.

reklama reklama



Warto pamiętać o tym, że skrzyżowaniem równorzędnym nie będzie np. połączenie drogi asfaltowej z ziemną. W takim przypadku osoba wyjeżdżająca z drogi ziemnej dopiero włącza się do ruchu!

A więc kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym?

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym przepisy określają dość precyzyjnie. Prowadzących obowiązuje pewna hierarchia. W jej głos bezwzględnie jako pierwsze jadą pojazdy uprzywilejowane. Następnie pierwszeństwo mają pojazdy szynowe i dopiero pozostali użytkownicy ruchu.

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu równorzędnym: kolejne zasady

Na tym jednak zasady ruchu na skrzyżowaniu równorzędnym nie wyczerpują się. Bo co w sytuacji, w której spotykają się na nim np. dwa samochody osobowe? Jako pierwszy połączenie dróg pokonuje ten pojazd, który nadjeżdża z prawej strony - stosuje się tzw. zasadę prawej ręki. Znaczenia w tym punkcie nie ma chociażby kształt skrzyżowania - może to być skrzyżowanie T. Co gdy auta jadą w przeciwnym kierunku tą samą drogą? Najpierw skrzyżowanie równorzędne pokonują te, która jadą prosto. Dopiero przejechać mogą te, które skręcają w lewo.

Oczywiście może się zdarzyć, że do skrzyżowania równorzędnego zbliżą się pojazdy z czterech stron. Co wtedy? Zasada prawej ręki zacznie działać, ale dopiero w sytuacji, w której których z pojazdu postanowi wjechać na skrzyżowanie jako pierwszy.

Art. 25 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym: Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.