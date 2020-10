Skręt w prawo a piesi. Czy mają pierwszeństwo?

Skręt w prawo a piesi - co jest wykładnią prawa?

Ustawodawca ustalając zasady ruchu samochodów i pieszych postanowił uregulować kwestię skręcania pojazdów i pierwszeństwa pieszych. Tą określa art. 26 ust. 2 ustawy Prawa o ruchu drogowym, który mówi wyraźnie:

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.





Co to oznacza w praktyce? Kierowca skręcają w drogę poprzeczną - bez względu na to czy wykonuje manewr w prawo czy lewo - jest obowiązany do ustąpienia pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez tą drogę. Powód? Ten jest dość oczywisty. Piesi mają w tej sytuacji dużo gorszą widoczność, tym samym rośnie prawdopodobieństwo że mogliby źle ocenić sytuację na drodze. Nadanie im pierwszeństwa ma jednak jeszcze jedną podstawę - chodzi o niewspółmierność sił. Pieszy w starciu z samochodem nie ma żadnych szans!

Skręt w prawo a piesi - czy muszą być pasy?

Jeżeli chodzi o kwestię skrętu w prawo a pierwszeństwa pieszych żadnego znaczenia nie ma fakt czy na drodze, po której przechodzi pieszy są wyznaczone pasy dla pieszych. Nawet jeżeli ich nie ma, kierujący pojazdem i tak jest zobowiązany do przepuszczenia osób przechodzących przez jezdnię. Wyjątek dotyczy skrzyżowań posiadających infrastrukturę pozwalającą na przejście na drugą stronę np. przejściem podziemnym.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu: mandat będzie słony!

Niewspółmierność sił i mimo wszystko duża ilość wypadków na polskich drogach z udziałem pieszych sprawiają, że przypadki nieustąpienia pierwszeństwa osobom przechodzącym przez jezdnię jest surowo karana. Jak surowo? Mandat może opiewać na kwotę dochodzącą do 500 złotych. To jednak nie koniec, bo do konta kierowcy dopisanych zostanie też 10 punktów karnych!