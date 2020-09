Włączanie się do ruchu np. z zatoczki wymaga wzmożonej uwagi. Kierowca powinien zachować szczególną ostrożność, ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom i upewnić się, że wykonanie manewru nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa. I o ile przepisy te są prawidłowe, kilka lat temu spod ich obowiązywania wyjęte zostały autobusy i trolejbusy. Środki transportu dotyczą całkowicie inne zasady. I ważne jest, aby kierowcy je poznali.

Czy autobus wyjeżdżający z przystanku ma pierwszeństwo?

No właśnie w dużej mierze ma. Prawo o ruchu drogowym w zmienionym kształcie wskazuje, że kierowca zbliżając się do oznaczonego przystanku w obszarze zabudowanym powinien zmniejszyć prędkość i w razie potrzeby ustąpić pierwszeństwa kierującemu autobusem lub trolejbusem. Niezastosowanie się do tego obowiązku jest obwarowane mandatem. Ten będzie opiewać na kwotę wynoszącą 200 złotych.





Oczywiście obowiązek nie działa w sposób ślepy. Bo przepisy stawiają wymagania także przed kierującymi autobusami lub trolejbusami. Jaki? Otóż nie mogą się oni włączyć do ruchu w przypadku, w którym manewr mógłby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W praktyce wiąże się to ze scenariuszem, w którym samochód jest już na wysokości autobusu i kierowca nie miałby czasu na podjęcie właściwej reakcji.

Pierwszeństwo autobusu wyjeżdżającego z przystanku - zasady: