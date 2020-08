Wyprzedzanie rowerzysty: kiedy jest dozwolone a kiedy nie?

Kierowcy mają spory problem z rowerzystami. Ci jednak nie znikną z polskich dróg. Powód? Cały czas zbyt słabo rozwinięta sieć ścieżek rowerowych. Na czym polega problem prowadzących? Uważają oni rowerzystów za gorszej kategorii uczestników ruchu drogowego. A to prowadzi do różnego rodzaju nadużyć, które przede wszystkim dotyczą nieprawidłowego wyprzedzania. Zanim jednak kierowca samochodu podejmie mało przemyślaną decyzję, powinien zastanawiać się nad kluczową kwestią. Chodzi o niewspółmierność sił w starciu auta z rowerem. Tylko odpowiedzialność może ograniczyć ilość zdarzeń drogowych z prowadzącymi jednoślady.

Wyprzedzanie rowerzysty - jest dowolne gdy:

jeżeli prowadzący zmieści się w ramach jednego pasa ruchu, kierowca powinien bezwzględnie zachować odstęp co najmniej 1 metra od roweru w czasie wyprzedzania! jednocześnie jest zobowiązany na mocy przepisów do zwolnienia!

jeżeli na drodze między pasami ruchu w przeciwnych kierunkach pojawia się linia przerywana,

jeżeli sytuacja dotyczy drogi o więcej niż jednym pasie ruchu w każdym z kierunków.

Wyprzedzanie rowerzysty - jest zabronione gdy:

jeżeli na drodze między pasami ruchu w przeciwnych kierunkach pojawia się linia ciągła, w tym samym czasie kierowca nie jest w stanie zachować minimalnego odstępu od roweru wynoszącego w głos prawa 1 metr,

przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych, przejazdów rowerowych, przejazdów kolejowych.

Wyprzedzanie rowerzysty: co ze skrzyżowaniem?

Przepisy prawa o ruchu drogowym zabraniają wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi i na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany. Zapisy te dotyczą jednak wyłącznie pojazdów silnikowych - rower do nich nie jest zaliczany, tym samym przepisy go nie dotyczą.





Wyprzedzanie rowerzysty: jaki grozi mandat?