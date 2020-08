Nakaz jazdy a kierunkowskaz - co mówią przepisy?

Znaki nakazu odgrywają kluczową rolę w polskich miastach. Przede wszystkim organizują ruch na ulicach. To za ich sprawą kierowca jest informowany o tym, że np. może poruszać się wyłącznie prosto lub w prawo. A to prowadzi do dość ważnego pytania. Czy w sytuacji, w której znak nakazu zmusza kierowcę do skręcenia, powinien on włączyć kierunkowskaz? I pytanie choć może wydawać się śmieszne, ma dość mocne podstawy. W końcu użytkownicy dróg jego zasadność tłumaczą tym, że w przypadku znaku nakazu jazdy i tak nie mają możliwości wyboru oraz muszą podążać za znakiem.

Nakaz jazdy a kierunkowskaz - Prawo o ruchu drogowym mówi jasno…

Tak, taki pogląd bez wątpienia jest w dużej mierze właściwy. Znak nakazu wyraźnie wskazuje kierunek jazdy. Z drugiej strony między nakazem jazdy a kierunkowskazem występuje jeszcze jedna korelacja. Bo bez względu na fakt czy zmiana kierunku jazdy jest wymuszona przez organizację ruchu, czy nie, nadal jest zmianą kierunku jazdy. A to oznacza, że zastosowanie ma art. 22 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym. Ten mówi wyraźnie:





Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.