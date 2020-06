Tramwaj na rondzie z sygnalizacją świetlną. Kto ma pierwszeństwo?

Rondo jest jednym z popularniejszych w Polsce rodzajów architektury motoryzacyjnej. Skrzyżowanie o ruchu okrężnym cieszy się opinią bezpiecznego sposobu łączenia ze sobą wielu dróg. Bezpiecznego tym bardziej, że coraz częściej duże ronda posiadają sygnalizację świetlną. Czemu ma ona tak duże znaczenie? Decyduje tak naprawdę o wszystkim. Wskazuje moment, w którym kontynuowanie jazdy po okręgu jest możliwe i kiedy nowi użytkownicy powinni włączyć się do ruchu.

Tramwaj na rondzie z sygnalizacją świetlną - pełne bezpieczeństwo?

Rondo z sygnalizacją świetlną stanowi jednak jasną sytuację pod kątem pierwszeństwa nie tylko dla samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Światła regulują również ruch pojazdów szynowych. To za ich pomocą motorniczowie wiedzą kiedy włączyć się do ruchu, a kiedy z ronda powinni zjechać. Czy to oznacza wyłączenie wszystkich scenariuszy kolizyjnych? Niestety nie do końca. Na niektórych rondach nadal istnieje możliwość spotkania tramwaju i auta.





Cały czas pozostaje przypadek, w którym auta poruszające się po rondzie zostaną zatrzymane przez czerwone światło. W okresie natężonego ruchu ich kierowcy powinni się upewnić, że nie stoją właśnie na torowisku. W ten sposób nie tylko zablokują możliwość zjazdu tramwajowi z ronda z sygnalizacją świetlną, ale także mogą doprowadzić do scenariusza potencjalnie groźnego, a w tym kolizji z pojazdem szynowym.