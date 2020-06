Tramwaj na rondzie bez znaków. Jak się zachować?

W pełni załadowany tramwaj potrafi ważyć nawet 85 ton! To prawie 57-krotnie więcej od przeciętnego samochodu osobowego i prawie 6-krotnie więcej od masy pustego TIR-a. A taka dysproporcja wagi sprawia, że wielu kierowców boi się spotkania z tramwajem na rondzie. Co zatem robią? Intuicyjnie ustępują mu pierwszeństwa bez względu na sytuację na drodze. Tylko czy tramwaj zawsze ma pierwszeństwo? To akurat zależy już od konkretnej sytuacji.

Zobacz również: Nowa matryca stawek VAT





Tramwaj na rondzie bez znaków - zasada prawej ręki… poniekąd!

Pojazd szynowy ma bezapelacyjnie pierwszeństwo przede wszystkim wtedy, gdy znajdzie się na rondzie bez znaków. W takiej sytuacji na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zaczyna obowiązywać zasada prawej ręki. A ta sprawia, że pojazdy wjeżdżające na rondo otrzymują pierwszeństwo nad tymi, które już po rondzie się poruszają. Co ze zjazdem? Przepisy jasno mówią, że tramwaj ma prawo opuścić skrzyżowanie pierwszy. Samochody czy autobusy przecinające torowisko podczas jazdy po skrzyżowaniu muszą się zatem zatrzymać i przepuścić pojazd szynowy.

Na koniec tego materiału warto zaznaczyć, że tramwaj na rondzie bez znaków nie jest częstym widokiem na polskich drogach. Tego typu skrzyżowań o ruchu okrężnym jest bowiem niewiele w Polsce. Duże ronda są w naszym kraju wyposażane w sygnalizację świetlną. Przed wjazdem na mniejsze ustawiany jest znak A-7 "ustąp pierwszeństwa przejazdu".