Jazda na suwak. Na czym konkretnie polega?

Ponad 22 miliony - tyle samochodów jest zarejestrowanych w Polsce. A ilość ta nie tylko rośnie z roku na rok, ale też staje się coraz większym wyzwaniem logistycznym. Auta w końcu muszą się pomieścić na polskich drogach, ale też w miarę sprawnie poruszać. Tym drugim aspektem zajęła się nowelizacja przepisów o ruchu drogowym, która 6 grudnia 2019 roku wprowadziła do systemu prawnego obowiązek jazdy na suwak. Przepis jest o tyle kluczowy, że ma nauczyć kierowców dobrych nawyków wszędzie tam, gdzie droga z uwagi na organizację ruchu lub np. roboty drogowe zwęża się.

Jazda na suwak. Jedź swoim pasem do końca!

Jazda na suwak mówi tak naprawdę o dwóch typach zachowań. Pierwszy dotyczy tych kierowców, którzy poruszają się pasem ruchu kończącym się lub chwilowo zamkniętym. Powinni oni przede wszystkim do samego końca nie zmieniać kierunku jazdy - aż do momentu, w którym pas zostanie wygaszony. Wcześniejsze włączanie się do ruchu doprowadza do powstania punktowego zatoru. Jego skutki w szczególny sposób odczują te pojazdy, które dopiero dotarły do miejsca ze zmianą organizacji ruchu - będą musiały ustawić się w korku, a nie płynnie przebiegającym zatorze.

reklama reklama



Drugi typ zachowań dotyczy prowadzących poruszających się pasem dającym możliwość kontynuowania podróży. Ci powinni ustępować pierwszeństwa autom, którym pas właśnie kończy się. Kluczem do sukcesu w tym przypadku jest jednak pojęcie płynności! W celu jej zachowania należy mieć umiar. Najlepiej żeby każdy z kierowców wpuścił jeden pojazd po każdej ze stron. W takim przypadku wszyscy będą wolno, ale jechać. Ustępujący pierwszeństwa najlepiej aby unikali przepuszczania większej ilości pojazdów. To prowadzi bowiem do wstrzymania ruchu i powstania nawarstwiającego się zatoru. Zasadę tą przedstawia grafika przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury i dodana poniżej.

Jazda na suwak 2020 - przepisy wchodzą w życie

Jazda na suwak. Mandat do 500 złotych!

Nowelizacja przepisów nie mówi w sposób bezpośredni o sankcjach. Ustawodawca nie miał jednak obowiązku wprowadzania zapisów karnych, szczególnie że takowe już funkcjonują. Taryfikator przewiduje możliwość karania tych prowadzących, którzy utrudniają ruchu lub uniemożliwia wjazd innym pojazdom. I kara jest naprawdę dotkliwa! Funkcjonariusz, który stwierdzi takie wykroczenie, ma możliwość wlepienia mandatu opiewającego na kwotę wynoszącą od 50 do nawet 500 złotych.