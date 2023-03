Czy można dostać mandat z kamery? Oczywiście że tak. Co więcej, sposobów zdobywania nagrań służby mają co najmniej kilka. Poznajmy je.

Mandat za czerwone światło z kamery. Tak na początek...

Mandat z kamery możliwy jest w Polsce nie tylko w przypadku, w którym popełnione przez kierowcę wykroczenie zostanie zarejestrowane przez wideorejestrator zamontowany na pokładzie radiowozu. Bo warto pamiętać o tym, że ITD np. coraz chętniej montuje na skrzyżowaniach kamery rejestrujące wjazd na czerwonym świetle. Tu stosowane są tak naprawdę dwa systemy. Pierwszy oparty o same kamery, drugi o kamery i pętlę indukcyjną zamontowaną w nawierzchni.

Zasada działania zawsze jest jedna. System weryfikuje czy na sygnalizatorze zapaliło się światło czerwone. Jeżeli tak, a auto przekroczyło linię zatrzymania, jest mu wykonywane zdjęcie i trafia do bazy. Na jego podstawie namierzany jest właściciel pojazdu. Ten jest proszony o wskazanie kierowcy, a kierowca otrzymuje karę. Czy taki system jest skuteczny? Mandat z kamery zamontowanej na skrzyżowaniu staje się coraz ważniejszą bronią ITD. "Zieloni" już dziś obsługują kilkanaście tego typu systemów i włączają do sieci kolejne.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że kamery montowane na skrzyżowaniach pozwalają na rejestrowanie kilkuset wykroczeń związanych z wjazdem na czerwonym świetle każdego dnia.

Mandat za nagranie z monitoringu miejskiego

Kamery montowane na skrzyżowaniach są stworzone w celu namierzania wykroczeń. Monitoring miejski ma jednak inne zadanie. Chodzi o łatwiejsze pilnowanie porządku publicznego i namierzanie wykroczeń. Czasami nagraniami wspiera się również drogówka. dzieje się tak w przypadku rozstrzygania winy o kolizji czy karania sprawców drastycznych wykroczeń. Nagranie z monitoringu miejskiego pozwoliło na wystawienie wyższych mandatów np. rekordziście z Góry Kalwarii, który po rajdzie swoim BMW otrzymał 126 punktów karnych i 16 tys. zł grzywny.

Kiedy policja sprawdza monitoring miejski? Jak już wspomnieliśmy, w dwóch przypadkach. W razie kolizji lub po otrzymaniu informacji o kierowcy, który drastycznie łamie przepisy ruchu drogowego.

Mandat za nagranie z kamery samochodowej też jest możliwy

Nagranie, na podstawie którego kierowca dostanie mandat, wcale nie musi pochodzić z urządzeń należących do służb. Policja już kilka lat temu uruchomiła skrzynkę "Stop agresji na drodze". W jej ramach kierujący mogą wysyłać nagrania z pokładowych rejestratorów, przedstawiające drastyczne wykroczenia. Na ich podstawie namierzani są właściciele aut, osoby kierujący i te są karane mandatami karnymi. Co musi się znaleźć w mailu do funkcjonariuszy? Aby ich praca stała się łatwiejsza, proszą o:

dołączenie niemodyfikowanego filmu (nie może być przycięty) lub linku do takiego nagrania zamieszczonego w sieci,

daty, godziny i miejsca zdarzenia,

danych dotyczących pojazdu, a więc marki i numeru rejestracyjnego,

danych zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, tel. kontaktowy.

Gdzie wysłać film z rejestratora pokazujący wykroczenie?

Zgłoszenie na skrzynkę "Stop agresji na drodze" wysyła się do komend wojewódzkich. Adresy poszczególnych jednostek podajemy poniżej:

KWP Białystok: stopagresjidrogowej.kwp@bk.policja.gov.pl

KWP Bydgoszcz: stopagresjidrogowej-kwp@bg.policja.gov.pl

KWP Gdańsk: stopagresjidrogowej@gd.policja.gov.pl

KWP Gorzów Wlkp.: stopagresjidrogowej@go.policja.gov.pl

KWP Katowice: stopagresjidrogowej@ka.policja.gov.pl

KWP Kielce: stopagresjidrogowej@ki.policja.gov.pl

KWP Kraków: stopagresjidrogowej@malopolska.policja.gov.pl

KWP Lublin: stopagresjidrogowej@lu.policja.gov.pl

KWP Łódź: stopagresjidrogowej@ld.policja.gov.pl

KWP Olsztyn: stopagresjidrogowej@ol.policja.gov.pl

KWP Opole: problemdrogowy@op.policja.gov.pl

KWP Poznań: stopagresjidrogowej@po.policja.gov.pl

KWP Radom: stopagresjidrogowej@ra.policja.gov.pl

KWP Rzeszów: stopagresjidrogowej@rz.policja.gov.pl

KWP Szczecin: stopagresjidrogowej@sc.policja.gov.pl

KWP Wrocław: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl

KSP Warszawa: stopagresjidrogowej@ksp.policja.gov.pl

Niewskazanie kierującego pojazdem to mandat do 8 tys. zł!

Mandat z kamery opiera się na namierzeniu właściciela pojazdu. Dopiero ten zostanie poproszony o wskazanie sprawcy. I choć ma taki obowiązek, może próbować się od niego uchylić. Tyle że w głos nowego taryfikatora mandatów, to będzie oznaczać surową karę. Właścicielowi za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie grozi mandat wynoszący:

co najmniej 4000 zł w postępowaniu w sprawach o przestępstwo,

co najmniej 2000 zł w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

dwukrotność mandatu przewidzianego za przekroczenie prędkości, ale nie mniej niż 800 zł w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości,

co najmniej 500 zł w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia.

Maksymalna wysokość kary w przypadku niewskazania sprawcy wykroczenia wynosi 8000 zł. To kwota, którą zarówno funkcjonariusz ITD, jak i policjant mogą wpisać na bloczku mandatowym. W skrócie, ukrywanie tożsamości sprawcy wykroczenia już się nie opłaca.