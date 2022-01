Wpływy z mandatów 2022. Na co zostaną wydane?

Wpływy z mandatów 2022. Kary dla kierowców wzrosły nawet 10-krotnie. Jaką sumę to da w perspektywie roku? I na co pójdą te pieniądze?

Wypadki każdego roku kosztują nawet 60 mld zł

W 2021 roku, w wyniku wypadków drogowych, na polskich drogach zginęło 2 212 osób. Liczba wypadków i osób, które zostały w nich poszkodowane, w Polsce w przeliczeniu na 1 mieszkańca, wciąż pozostaje od lat jedną z najwyższych w Unii Europejskiej. Analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego oszacowali, że zdarzenia drogowe stanowią koszt roczny około 50-60 mld zł dla polskiego społeczeństwa. To 3 proc. PKB. W skład wyliczeń włączono m.in. leczenie szpitalne, koszty pracy służb drogowych, a także wypłacone zasiłki.

Taryfikator mandatów 2022: kary wzrosły 10-krotnie

Jak przeciwdziałać wypadkom? Rząd podjął działania drastyczne, stąd taryfikator mandatów 2022. Niektóre stawki za wykroczenia drogowe wzrosły nawet 10-krotnie. Przykład? Przekroczenie prędkości może kosztować kierowcę nawet 2,5 tys. zł, a przy recydywie nawet 5 tys. zł. Stawka za spowodowanie kolizji wynosi już 1 500 zł. Z kolei za wypadek lub kolizję po spożyciu alkoholu prowadzący zapłaci minimum 2 500 zł.

Po wprowadzeniu nowego taryfikatora mandatów zauważyliśmy znaczną poprawę w zachowaniu kierowców. Udział przekroczeń prędkości w terenie zabudowanym i niezabudowanym spadł o 6,54 proc. w porównaniu z 2021 rokiem. Największą poprawę odnotowaliśmy w terenie zabudowanym – tu widoczny jest 11 proc. wzrost poprawności jazdy kierowców w tym roku. Jesteśmy jednak świadomi, że ten efekt będzie jeszcze narastał z czasem – mówi Julia Langa, Yanosik Autoplac.

Wpływy z mandatów 2022 to... 4 mld złotych!

W 2019 wpływy z mandatów stanowiły 5 proc. wykonanego budżetu. Dokładniejsze dane z Najwyższej Izby Kontroli, które dotyczą egzekucji mandatów w latach 2016 - 2018, informują o łącznej kwocie wpływów do budżetu w wysokości 1,3 mld zł. Prognoza na 2022 rok zakłada, że maksymalny poziom wpływów do budżetu z mandatów może wynieść około 4 mld zł, a więc 0,8 proc. wpływów budżetowych.

Wpływy z mandatów 2022 pójdą na... łatanie dziur w budżecie?

4 mld zł to potężna kwota. Na co zostanie wydana? Według analityków z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wpływ z opłaconych przez kierowców kar trafi do budżetu państwa, pod kategorię "opłaty, grzywny, odsetki i inne dochody niepodatkowe". A to tak naprawdę oznacza, że środki mogą zostać przeznaczone zarówno na budowę nowych dróg, jak i... łatać dziurawy budżet państwa. A więc nietrudno przewidzieć, że wpływy z mandatów w roku 2022 staną się kolejnym narzędziem obok Polskiego Ładu, który ma za zadanie finansować politykę socjalną rządu.