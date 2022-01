Jazda po alkoholu 2022. Nowe kary dla kierowców!

Jazda po alkoholu 2022, czyli dziś sprawdzimy nowy taryfikator mandatów pod kątem kar dla nietrzeźwych kierowców.

Jazda po alkoholu 2022: jaka kara?

Jazda po alkoholu to nie tylko prowadzenie z kilkoma promilami. W pojęcie to łapie się też tzw. prowadzenie po użyciu alkoholu. To oznacza obecność we krwi od 0,2 do 0,5 promila. Kara? Nowy taryfikator mandatów przewiduje minimalną grzywnę na poziomie 2500 zł. Na niższą karę mogą liczyć przede wszystkim ci prowadzący, którzy zostaną zatrzymani na jeździe pojazdem niemechanicznym (np. rowerem). W takim przypadku mandat wynosi 1000 zł. Nie zmieniła się kwestia obligatoryjnego, czasowego odebrania złapanym kierowcom uprawnień na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda po alkoholu 2022: mandat to jedno. A punkty karne?

Na tym nie koniec, bo niespodziankę ukrywa nie tylko nowy taryfikator mandatów, ale i nowy taryfikator punktów karnych. Wejdzie on w życie 17 września 2022 roku, a wtedy kierowca prowadzący w stanie po użyciu alkoholu dostanie maksymalną ilość 15 punktów karnych.

Jazda po alkoholu 2022: jak uniknąć kary?

Kierowca w takim stanie może mieć problemy z postrzeganiem oddalonych obiektów, szacowaniem odległości, prędkości oraz adaptacją oka do ciemności i ruchomych świateł. Dlatego prowadzenie po "piwku" czy o poranku po zakrapianej imprezie może się okazać bardzo kosztowne. Należy prowadzić wyłącznie wtedy, gdy mamy pewność co do swojej trzeźwości. Taką może dać badanie odpowiednim alkomatem – tłumaczy Hunter Abbott, ekspert ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego z firmy AlcoSense.

I problem jest duży. Według policyjnych raportów liczba złapanych kierujących po spożyciu alkoholu w grudniu 2021 roku była wyższa o 15% w porównaniu do grudnia 2020 i wyniosła 5587.

Źródło: Materiały prasowe AlcoSense