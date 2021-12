Nowy taryfikator mandatów. Znamy stawki obowiązujące od stycznia. I już na wstępie możemy powiedzieć jedno – tanio z pewnością nie będzie.

Mandaty drogowe po nowemu

Nowy taryfikator mandatów budzi wiele kontrowersji. I tak naprawdę ciężko się temu dziwić. O ile dziś za przekroczenie prędkości o co najmniej 31 km/h "kosztuje" od 200 do 300 zł, o tyle od 1 stycznia 2022 roku wysokość kary zwiększy się do 800 zł. A to kwota i tak obniżona, bo pierwotna propozycja zakładała aż 1500 zł mandatu za to wykroczenie.

Warto w tym punkcie wspomnieć, że rok 2021 w kwestii prawa motoryzacyjnego przebiegał pod hasłem "mandaty drogowe po nowemu". Rządzący nie spieszyli się z prezentacją nowych regulacji. Te początkowo miały wejść w życie 1 grudnia 2021 roku. Ostatecznie nowelizacja zacznie obowiązywać 1 stycznia 2022 roku.

Mandaty dla recydywistów

Nowe przepisy wprowadzą takie pojęcie jak mandaty dla recydywistów. Co to oznacza? Kierowca, który w przeciągu dwóch lat popełni to samo wykroczenie, otrzyma dwukrotnie wyższą karę. Dla przykładu przy wcześniej przywołanym przekroczeniu prędkości o co najmniej 31 km/h, wysokość mandatu wzrośnie z 800 do 1600 zł. I co ważne, taką karę policjant będzie mógł wypisać już w czasie kontroli drogowej. Obecnie funkcjonariusze na drodze postępowania mandatowego mogą wystawić grzywnę wynoszącą 1000 zł. Od 1 stycznia 2022 roku maksymalna stawka mandatu wypisanego przez policjanta wzrośnie do 5 tys. zł.

Kierowca będzie mógł zostać ukarany przez policjanta grzywną wynoszącą nawet 5 tys. zł. Wzrosną też kary w sądach. Dziś to 5 tys. zł. Po 1 stycznia 2022 roku kierowca będzie mógł otrzymać nawet 30 tys. zł grzywny.

Więcej punktów i na dłużej!

Nowy taryfikator mandatów to również "podwyżka" punktów karnych. Dziś maksymalna ilość w czasie jednej kontroli drogowej to 10. Po 1 stycznia 2022 roku liczba ta wzrośnie do 15. A to nie koniec zmian, bo pojawią się również wykroczenia obwarowane 15 punktami karnymi – co bezpośrednio oznacza, że łatwiej będzie stracić prawo jazdy za punkty. Nowelizacja wprowadzi jednak jeszcze dwie zasadnicze zmiany. Po pierwsze punkty karne będą kasowane nie po roku, a dwóch i nie od momentu kontroli drogowej, a... opłacenia grzywny. Po drugie dostęp do ewidencji punktów karnych mogą dostać ubezpieczyciele – w ten sposób przepisowość jazdy może się stać jednym z elementów wyliczania składki OC.

Termin przedawnienia punktów karnych oznaczających dwa lata od momentu opłacenia grzywny oznacza mniej więcej tyle, że gdy kierowca mandatu nie zapłaci, punkty karne nie zostaną wykreślone z ewidencji wcale!

Nowe mandaty. Znamy już dużo konkretnych kwot

Nowy taryfikator mandatów:

mandat za nieujawnienie sprawcy wykroczenia – do 8 tys. zł (dziś 500 zł)

mandat za spowodowanie kolizji, gdy będą poszkodowani – 1,5 tys. zł (dziś do 500 zł)

mandat za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu – 2,5 tys. zł (dziś 500 zł)

jazda bez uprawnień – 1,5 tys. zł (dziś 500 zł)

nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych – 1,5 tys. zł (dziś do 500 zł)

wjazd za szlaban kolejowy – 2 tys. zł (dziś do 300 zł)

wyprzedzanie w niedozwolonym miejscu – 1 tys. zł (dziś do 300 zł)

Nowy taryfikator mandatów oznacza poważne problemy dla właścicieli aut, którzy dostaną mandat z fotoradaru i nie będą chcieli wskazać sprawcy. Dziś otrzymują grzywnę 500 zł bez punktów karnych. Od 1 stycznia 2022 roku dostaną 8 tys. zł.

Nowy taryfikator punktów karnych:

wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów – 15 pkt karnych (dziś 10 pkt karnych)

przekroczenie dozwolonej prędkości o co najmniej 50 km/h – 15 pkt karnych (dziś 10 pkt karnych)

niezatrzymanie się do kontroli drogowej – 15 pkt karnych (dziś 8 pkt karnych)

nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych – 15 pkt karnych (dziś 10 pkt karnych)

kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości – 15 pkt karnych (dziś 10 pkt karnych)

Kolejna rewolucja. System podwójnych kar

Nowy taryfikator mandatów zakłada system podwójnych kar – wspomnieliśmy o nim słowem już wcześniej. Czasami jednak na podwojeniu mandatu się nie skończy. Może się bowiem okazać, że prowadzący popełni więcej niż jedno wykroczenie. Jeżeli jedno podwoi i dołoży do listy kolejne, w przypadku zbiegu wykroczeń funkcjonariusz będzie mógł mu wypisać mandat opiewający na 6 tys. zł.

Maksymalna stawka mandatów od 20 lat bez zmian

No dobrze, ale omawiając nowy taryfikator mandatów, warto pokusić się o podsumowanie nowelizacji przepisów. I prawda jest taka, że maksymalna stawka mandatów od 20 lat pozostawała bez zmian, a w tym samym czasie nasze pensje rosły. To oznacza, że maksymalna grzywna wynosząca 500 zł oczywiście jest dotkliwa, ale nie w takim samym stopniu jak dwie dekady temu. Podwyżka zatem należała się. Czy aż tak drastyczna? Tego już nie jestem pewien. Szczególnie że rzeczywiście zarabiamy dużo lepiej, ale dużo więcej kosztuje nas też codzienne utrzymanie, a w tym kredyty hipoteczne, utrzymanie aut czy zakup jedzenia – i nie można o tym zapominać. Wydaje mi się zatem, że dużo lepiej by się stało, gdyby podwyżka mandatów występowała stopniowo, a nie sięgnęła jednorazowo kilkuset procent.