Mandat za parkowanie na miejscu dla elektrycznych wynosi... Na razie możemy powiedzieć tylko tyle, że jest naprawdę wysoki!

Bo miejsce przy ładowarce jest dla elektryków

Przy polskich drogach pojawia się coraz większa ilość stacji ładowania. Przy każdym z tzw. "słupków" pojawiają się dwie koperty oznaczające miejsce przeznaczone dla elektryków na czas ładowania. I choć sytuacja może wydawać się jasna, do tej pory jasna nie była. Nie funkcjonowały bowiem konkretne tablice, które byłyby w stanie sformalizować status takich przestrzeni parkingowych. Skutek? Kierowcy aut elektrycznych często odjeżdżali z kwitkiem. Parkingi przy ładowarkach były bowiem zajęte przez samochody spalinowe.

Nowe znaki to pewność... mandatu!

2 grudnia 2021 roku w polskim systemie prawnym pojawiły się jednak tablice dedykowane elektrykom. Są to oznaczenia informujące o bezpośredniej bliskości ładowarki, ale też wskazujące miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych (D-18 z tabliczką EV) lub postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania (D-18a z tabliczką EV), ewentualnie punkt ładowania pojazdów (D-23c). Nowe, konkretne oznaczenia sprawiają, że konkretna staje się też wizja z możliwym do otrzymania mandatem. I to niemałym mandatem!

Ile wynosi mandat za parkowanie na miejscu dla elektrycznych?

Na miejscu oznaczonym znakiem D-18 z tabliczką EV zatrzymywać się mogą wyłącznie auta elektryczne, ewentualnie hybrydowe plug-in jeżeli mowa o miejscu wyznaczonym przy punkcie ładowania. Co ważne, nawet one mogą otrzymać mandat. Jeżeli tabliczka wskazuje informację mówiącą np. o czasie ładowania, elektryk bez podłączenia do ładowarki również łamie przepisy. Mandat? Ten wynosi 100 zł i 1 punkt karny. To jednak nie koniec. Gdy kierowca benzyniaka, diesla czy nawet hybrydy odmówi przyjęcia mandatu, sprawa trafi do sądu. A ten może wlepić grzywnę sięgającą 5 tys. zł.