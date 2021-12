Za co można stracić prawo jazdy? Lista jest długa!

Za co można stracić prawo jazdy? Nie tylko za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km/h. Lista jest dużo dłuższa!

Za co można stracić prawo jazdy? Prędkość to pierwszy powód

Utrata prawa jazdy za prędkość to jeden z częstszych powodów. W sytuacji, w której kierowca jedzie co najmniej o 51 km/h więcej od dostępnego na drodze limitu, a do tego znajduje się w terenie zabudowanym, po zatrzymaniu przez patrol dostanie 500 zł grzywny, 10 punktów karnych i straci na 3 miesiące uprawnienia. I choć kara już jest dotkliwa, wszystko wskazuje na to, że po 1 stycznia 2022 roku stanie się bardziej surowa. A wszystko za sprawą nowego taryfikatora mandatów.

Już dziś wiadomo, że po 1 stycznia 2022 roku jazda o 30 km/h szybciej od limitu to 800 zł mandatu. W przypadku przekroczenia prędkości o 51 km/h, kara sięgnie pewnie zatem 1500 zł.

Prędkość poza terenem zabudowanym też groźna!

Warto pamiętać o tym, że prawo jazdy można stracić nie tylko za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. W sytuacji, w której funkcjonariusze uznają, że kierujący drastycznym przekroczeniem limitu na drodze stworzył zagrożenie na drodze, również mogą zatrzymać mu dokument. W tym przypadku prawidłowość takiego działania oceni sąd – wstrzyma uprawnienia lub też nie.

Utrata prawa jazdy za punkty karne

Prawo jazdy w Polsce można stracić również za punkty karne. Kierowca, który ma uprawnienia dłużej niż rok, dysponuje limitem na poziomie 24 punktów. Prowadzący, który jeździ krócej niż rok, może zdobyć tylko 20 punktów. Kierujący z wyższym stażem po przekroczeniu 24 punktów karnych zostanie wezwany przez starostę do oddania prawa jazdy i otrzyma skierowanie na egzamin sprawdzający. Osoba z mniejszym stażem po uzyskaniu 21 punktów straci prawo jazdy na dobre. Aby odzyskać uprawnienia, będzie musiała zacząć od kursu i dopiero pójdzie na egzamin.

Jedno piwko nie szkodzi? No właśnie...

W sytuacji, w której w czasie kontroli drogowej okaże się, że kierujący ma co najmniej 0,2 i nie więcej niż 0,5 promila alkoholu w organizmie, otrzyma sądowy zakaz prowadzenia. Ten będzie obowiązywał przez okres od 6 miesięcy do 3 lat. Kierowca, który mimo wyroku zasiądzie za kółkiem, popełnia przestępstwo. W takim przypadku grozi mu pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Pijany kierowca? To jeszcze gorzej

Gdy kierujący ma więcej niż 0,5 promila alkoholu w organizmie, zakaz prowadzenia pojazdów może obowiązywać przez 10 lat albo nawet dożywotnio.

Wielokrotnie apelowaliśmy do kierowców i będziemy to wciąż powtarzać, aby nie wsiadali do samochodu będąc nietrzeźwymi. Gdy nie czujemy się pewnie, możemy się przebadać na najbliższym komisariacie lub skorzystać z przenośnych alkomatów. Bardzo ważne jest, by wciąż szerzyć świadomość i edukować kierowców na temat dostępności bezpłatnych badań alkomatem w pobliskiej jednostce Policji – mówi Julia Langa, Yanosik Autoplac.

Ucieczka z miejsca wypadku lub niezatrzymanie się do kontroli

Ucieczka z miejsca wypadku grozi kierowcy zakazem prowadzenia pojazdów na czas nie krótszy niż 3 lata. Okres opisany w przepisach jako "nie mniej niż 3 lata" może oznaczać nawet 10 lat, a także karę więzienia czy wysoką grzywnę. Poważne konsekwencje czekają też na tych prowadzących, którzy nie zatrzymają się do kontroli drogowej. W takim przypadku zakaz prowadzenia może obowiązywać przez rok – ale tylko wtedy, gdy czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo.

Jak kierowca straci prawo jazdy?

Kierowca może stracić prawo jazdy na dwa sposoby. Jeżeli dokument odbiorą mu funkcjonariusze, może prowadzić jeszcze przez dokładnie 24 godziny. Później uprawomocniona zostanie adnotacja w systemie CEK mówiąca o wstrzymaniu uprawnień. Po przekroczeniu limitu punktów karnych kierowca dostanie list od starosty. Urzędnik wezwie w nim do zdania dokumentu. Jednocześnie prowadzący dostanie skierowanie na egzamin sprawdzający.

Źródło: Materiały prasowe Yanosik