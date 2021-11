Ucieczka przed policją bez prawa jazdy. Co za to grozi?

Ucieczka przed policją bez prawa jazdy? To rozwiązanie raczej nie ma sensu. Raz, że nie jest zgodne z prawem. Dwa naraża na poważne konsekwencje.

Ucieczka przed policją to zawsze zły pomysł

Bardzo często w doniesieniach medialnych można przeczytać o scenariuszu, w którym kierujący zdecydował się na ucieczkę przed policją, bo nie miał prawa jazdy. Takie zachowanie to jednak poważny błąd. Poważny i to z dwóch powodów. Po pierwsze prowadzący ma prawny obowiązek zatrzymania się na wezwanie funkcjonariusza. Po drugie uciekając kierowca jedynie potęguje możliwe konsekwencje.

Mandat za brak prawa jazdy mało dotkliwy

W sytuacji, w której prowadzący nie ma prawa jazdy, ale zatrzyma się do kontroli drogowej, otrzyma mandat karny. Ten będzie opiewał na kwotę wynosząca 500 zł. Sytuację zmieni dopiero fakt, że np. kierowca miał odebrane uprawnienia i jest właśnie w okresie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W takim przypadku zakończeniem kontroli nie będzie mandat, a spraw w sądzie. Poza tym funkcjonariusze będą musieli wycofać auto z użytkowania do czasu, w którym na miejscu pojawi się osoba posiadająca uprawnienia do kierowania odpowiednim typem pojazdów.

Ucieczka przed policją bez prawa jazdy i pościg

Ucieczka przed policją bez prawa jazdy jest o tyle pozbawiona sensu, że kierowca mocno potęguje ewentualne konsekwencje. Gdy policjanci podejmą pościg i zatrzymają samochód, będzie to oznaczało popełnienie przestępstwa drogowego. A w takim przypadku o karze decyduje już sąd. Kierujący może mieć orzeczone pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Dodatkowo otrzyma grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez okres od roku do 15 lat. W tym czasie ukarany nie będzie mógł np. zdobyć prawa jazdy.

Ucieczka przed policją bez prawa jazdy bez pościgu

A co gdy ucieczka przed policją bez prawa jazdy nie zakończy się pościgiem? Policjanci namierzą właściciela pojazdu, a od niego już tylko krok do użytkownika prowadzącego w momencie, w którym auto nie zatrzymało się do kontroli. W tym przypadku decyzję o karze również podejmie sąd. Możliwa jest grzywna wynoszącą od 20 do 5000 zł, areszt od 5 do 30 dni, a nawet zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wynoszący od 6 miesięcy do nawet 3 lat.