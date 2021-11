Co grozi za ucieczkę przed policją? Konsekwencje są poważne

Co grozi za ucieczkę przed policją? To wszystko zależy od tego czy czyn będzie zakwalifikowany jako wykroczenie, czy przestępstwo.

Co grozi za ucieczkę przed policją? Gdy jest to wykroczenie...

Ucieczka przed policją w pierwszym przypadku może zostać zakwalifikowana jako wykroczenie. Stanie się tak w przypadku, w którym patrol stał przy drodze, policjant wydał polecenie do zatrzymania, ale kierowca nie zareagował. Co więcej, musi nastąpić jeszcze jeden warunek. Patrol nie podjął pościgu, a zapisał numer rejestracyjny i w ten sposób dotarł do kierowcy. Dotarcie do kierowcy może oznaczać wezwanie go na komisariat lub zatrzymanie przez inny radiowóz. Czyn taki jest opisany w art. 92 par. 2 Kodeksu Wykroczeń.

Ucieczka przed policją, czyli 8 punktów na rozgrzewkę

Po dotarciu do kierowcy, funkcjonariusze poinformują go o wykroczeniu oraz wlepią mu aż 8 punktów karnych. Mandatu nie będzie. Tylko że to jeszcze nie stanowi dobrej informacji. Bo mandat zamieni się na... sprawę w sądzie. A tam kierowca zostanie ukarany grzywną wynoszącą od 20 do 5000 zł, aresztem od 5 do 30 dni, a nawet odebraniem prawa jazdy. Uprawnienia można stracić na okres wynoszący od 6 miesięcy do nawet 3 lat.

Co grozi za ucieczkę przed policją? Gdy jest to przestępstwo...

Dużo wyższą kwalifikację prawną ma czyn polegający na niezatrzymaniu się do kontroli i ucieczce przed radiowozem na sygnałach. W takim przypadku dochodzi do przestępstwa. Podstawą wymierzenia karty staje się art. 178b Kodeksu karnego. Popełnienie przestępstwa drogowego w pierwszej kolejności zakończy się dopisaniem do konta kierowcy 10 punktów karnych. Następnie sprawa zostanie skierowana do sądu.

Już po dopisaniu 10 punktów karnych może się okazać, że kierowca straci prawo jazdy. Bo przekroczył np. dozwolony limit punktów.

Ucieczka przed policją może skończyć się w więzieniu

Co grozi za ucieczkę przed policją? Konsekwencje są naprawdę poważne. W pierwszej kolejności kierujący podlega karze pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Poza tym obligatoryjnie otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów przez okres od roku do 15 lat. I dodatkowo może zostać ukarany grzywną.