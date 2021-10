Mandat za przekroczenie prędkości z przyczepą: czy jest wyższy od mandatu dla auta bez przyczepy? Nie, jest jednak naliczany od innej prędkości.

Mandat za przekroczenie prędkości z przyczepą: jest wyższy?

Mandat za przekroczenie prędkości z przyczepą jest co do zasady dokładnie taki sam, jak w przypadku mandatu wlepionego kierowcy pojazdu bez przyczepy. Inna różnica pojawia się w tej sytuacji. I dotyczy ona przede wszystkim limitu prędkości. Bo auto posiadające przyczepę jest zobowiązane przez przepisy do zdecydowanie wolniejszej jazdy. A to oznacza, że kierowca dużo łatwiej może dostać dużo wyższy mandat. Warto o tym pamiętać!

Ograniczenia prędkości dla samochodu z przyczepą

strefa zamieszkania – 20 km/h,

teren zabudowany – 50 km/h,

teren niezabudowany – 70 km/h,

droga dwujezdniowa o dwóch pasach w każdym kierunku – 80 km/h,

droga ekspresowa jednojezdniowa – 80 km/h,

droga ekspresowa dwujezdniowa – 80 km/h,

autostrada – 80 km/h.

Mandat za przekroczenie prędkości z przyczepą wynosi...