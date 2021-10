Mandat gotówkowy dla obcokrajowca, czyli czemu kierowca pochodzący z innego kraju musi opłacić grzywnę na miejscu kontroli drogowej?

Mandat gotówkowy: jak działa?

Zazwyczaj policjanci wystawiają kierowcy mandat kredytowany. Na jego opłacenie prowadzący ma dokładnie 7 dni. Kiedy funkcjonariusze nie zdecydują się na tą formę kary i zamienią ją na mandat gotówkowy? W dwóch przypadkach. Albo wtedy, gdy zatrzymany kierowca nie ma stałego miejsca zamieszkania w Polsce, albo gdy nie ma stałego miejsca pobytu w Polsce. W krąg ten zaliczają się zatem nie tylko obcokrajowcy, ale czasami także i obywatele polscy. Decyzję w sprawie wystawienia mandatu gotówkowego podejmuje policjant.

Mandat gotówkowy dla obcokrajowca, czyli można zapłacić też... kartą

Mandat gotówkowy dla obcokrajowca powinien być opłacony gotówką w walucie polskiej bezpośrednio u funkcjonariusza. Jeszcze kilka lat temu w razie braku gotówki, funkcjonariusze mogli podjechać z prowadzącym do bankomatu czy banku w celu wypłacenia środków. Dziś możliwość jest jeszcze jedna. Patrole często mają na stanie terminale płatnicze umożliwiające płatność bezgotówkową przy pomocy karty bankomatowej – zupełnie jak w sklepie.

Nie zapłacisz gotówką? Zostaniesz zatrzymany

Co w sytuacji, w której kierowca nie ma wystarczającej ilości gotówki, środków na koncie lub odmówi płatności? Policjanci zastosują wobec niego postępowanie przyspieszone. A to oznacza zatrzymanie sprawcy wykroczenia i doprowadzenie go przed sąd. W takim przypadku musi się on liczyć z dużo wyższymi kosztami, bo poza mandatem musi opłacić opłaty sądowe czy holowanie pojazdu na parking depozytowy.