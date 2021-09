Czy fotoradar musi być oznakowany? No właśnie okazuje się, że... nie! ITD znalazło sposób, aby wystawić legalny mandat z fotoradaru bez znaku.

Czy fotoradar musi być oznakowany? No właśnie...

O tym, że każdy fotoradar musi być oznakowany tablicą D-51, mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. To jedna z podstaw legalności mandatu. Ile jest w Polsce fotoradarów? Aktualnie około 445. Okazuje się jednak, że ITD znalazło sposób na wystawienie w pełni legalnej kary za zdjęcie z fotoradaru bez znaku. Jaki? O tym w dalszej części tekstu.

Czy fotoradar musi być oznakowany? Czy fotoradar musi być oznakowany?

AD9C: fotoradar legalny?

GITD postanowił zacząć korzystać z mobilnych urządzeń czeskiej firmy Ramet. Mowa konkretnie o urządzeniach AD9C, które są montowane w nieoznakowanych radiowozach. Co ciekawe, radary te jeszcze 4 lata temu miały problemy z legalizacją. Dziś jak widać już nie mają. Na ile dokładnie działają? Dokładność miernika AD9C wynosi ± 3 km/h do 100 km/h oraz 3 proc. błędu przy prędkościach powyżej 100 km/h.

Z naszych informacji wynika, że urządzenia te wróciły do użytkowania. Jest ich aktualnie około 30 i pozostają w aktywnym użyciu GITD. Znajdują się w samochodach marek Ford Focus, Ford Mondeo, Peugeot Partner i Volkswagen Passat. Bardzo łatwo je rozpoznać, ze względu na dużych rozmiarów głowicę wmontowaną w osłonę chłodnicy oraz kamerę, która jest widoczna na podszybiu. - komentuje Julia Langa, Yanosik.

Fotoradar przenośny bez znaku ostrzegawczego? Nowy pomysł ITD

Przenośny fotoradar sprawia, że pomiar prędkości może odbywać się w wielu punktach - zwłaszcza że radiowozów jest aż 30. A do tego według przepisów nie musi być poprzedzony tablicą informacyjną D-51. Zasadności takiej kary nie będzie się dało podważyć.

Nieoznakowane fotoradary, czyli jak działa Ramet AD9C

Wykorzystuje on efekt zmiany częstotliwości promieniowania elektromagnetycznego przy ruchu względnym źródła promieniowania lub obserwatora, wykorzystując zjawisko Dopplera. Oznacza to, że miernik prędkości wysyła ciągły niemodulowany sygnał nośnej częstotliwości w ten sposób, aby napromieniował pojazd, który jest mierzony. Sygnał odbija się od mierzonego pojazdu i jest odbierany wtórnie. Częstotliwość sygnału, który odbija się od poruszającego się auta jest różny od częstotliwości emitowanego sygnału o liczbę Dopplera, która stanowi proporcję do prędkości mierzonego pojazdu. - tłumaczą specjaliści Yanosika.