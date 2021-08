Mandat za szybka jazdę rowerem po chodniku. Tak, jak najbardziej jest możliwy. I co więcej, dotyczy nie tylko rowerzystów, ale i elektrycznych hulajnóg.

Zbyt szybka jazda rowerem po chodniku. Uwaga na straż miejską!

30 sierpnia 2021 roku strażnicy miejscy i gminni otrzymają nowe uprawnienia. Będą mogli zatrzymać rowerzystów oraz prowadzących urządzenia transportu osobistego oraz elektryczne hulajnogi. Za co? Za zbyt szybką jazdę po chodniku - powinni poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Poza tym strażnicy będą mogli zatrzymywać także w przypadku, w którym prowadzący rower lub UTO nie ustąpią pieszemu pierwszeństwa. Wykroczenie zakończy się mandatem.

Mandat za szybka jazdę rowerem po chodniku do 500 zł

Ile wynosi mandat za szybka jazdę rowerem po chodniku? Kara w przypadku postępowania mandatowego może wynieść nawet 500 zł. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której kierowca odmówi przyjęcia mandatu, sprawa trafi do sądu. Tam kara będzie mogła sięgnąć nawet 5 tys. zł. Mandat za szybka jazdę rowerem po chodniku dotyczy rowerzystów, osób jadących na hulajnodze elektrycznej i prowadzących UTO, czyli np. elektryczną deskorolkę, monocykl, seegway`a.

Kiedy można jechać hulajnogą po chodniku?

Kiedy można jechać hulajnogą elektryczną po chodniku? Gdy na jezdni dopuszczony jest ruch pojazdów z prędkością większą niż 30 km/h, a do tego brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. W takim przypadku kierowca hulajnogi może poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, a do tego musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu.