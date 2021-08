Kaskadowy pomiar prędkości to technika coraz częściej stosowana przez polskich policjantów. Na czym konkretnie polega?

Kaskadowy pomiar prędkości, czyli radar razy dwa albo trzy

Punktowe pomiary prędkości są obecne na polskich drogach tak naprawdę od lat. Kierowcy zdążyli się zatem do nich przyzwyczaić. Skutek? Gdy kierowca zostanie ostrzeżony przed radiowozem ustawionym przy trasie, zwalnia - zwalnia, jednak tylko na chwilę, aby policjanci na "suszarce" mieli prawidłowy odczyt. Co się dzieje później? Po minięciu patrolu ponownie zwiększa prędkość. I w tym punkcie zaczyna się historia kaskadowego pomiaru prędkości.

Kaskadowy pomiar prędkości. Na czym polega?

Aby efekt redukcji prędkości był bardziej długofalowy, policja zaczęła stosować tzw. kaskadowy pomiar prędkości. Na czym on polega? Otóż na tej samej drodze ustawiony jest nie jeden, a kilka patroli mierzących prędkość pojazdów. Odległość między nimi to od kilkuset metrów do czasami kilku kilometrów. Czasami w kaskadowym pomiarze prędkości udział biorą nie tylko radiowozy oznakowane wyposażone w radary, ale także radiowozy nieoznakowane (tzw. wideorejestratory).

Kaskadowy pomiar prędkości. Co ma na celu?

Kaskadowy pomiar prędkości to oczywiście metoda na punktowe zwiększenie bezpieczeństwa jazdy. W jaki sposób? Chodzi o odwrócenie myślenia kierowcy. Prowadzący ma spodziewać się więcej niż jednego radiowozu na drodze. W efekcie w obawie przed karą mandatu chętniej będzie stosował się do ograniczeń prędkości wyznaczonych w kluczowych punktach trasy.

Mandat za kaskadowy pomiar prędkości

W przypadku kaskadowego pomiaru prędkości na kierowcę czekają dokładnie takie same kary jak przy punktowym pomiarze. To oznacza, że grzywna wyniesienie:

50 zł, gdy wystąpi przekroczenie prędkości do 10 km/h,

od 50 do 100 zł (i 2 punkty karne), gdy wystąpi przekroczenie prędkości od 11 do 20 km/h,

od 100 do 200 zł (i 4 punkty karne), gdy wystąpi przekroczenie prędkości od 21 do 30 km/h,

od 200 do 300 zł (i 6 punktów karnych), gdy wystąpi przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h,

od 300 do 400 zł (i 8 punktów karnych), gdy wystąpi przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h,

od 400 do 500 zł (i 10 punktów karnych), gdy wystąpi przekroczenie prędkości od 51 km/h.

Warto pamiętać też o tym, że jeżeli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o co najmniej 50 km/h w terenie zabudowanym, poza mandatem straci prawo jazdy na 3 miesiące.