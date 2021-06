Mandat za brak wbitego haka. Ile wynosi?

Mandat za brak wbitego haka: czy policjant może ukarać kierowcę grzywną? Jakie jeszcze konsekwencje oznacza brak haka w dowodzie rejestracyjnym?

Brak wbitego haka. To zawsze oznacza problemy?

Samochód jest wyposażony w hak, ale adnotacja o jego obecności nie pojawia się w dowodzie rejestracyjnym? To może - ale nie musi - oznaczać problemy podczas kontroli drogowej. Czemu może, ale nie musi? Bo wcale nie jest powiedziane, że funkcjonariusz zauważy naruszenie stanu prawnego. Może się okazać, że kontrola na drodze nie będzie aż tak wnikliwa, aby policjant zauważył hak, a następnie sprawdził czy jest on wbity do dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Brak wbitego haka to brak... dowodu!

Zakładając jednak scenariusz maksymalnie pesymistyczny, co się stanie gdy funkcjonariusz zwróci uwagę na brak haka wbitego w dowód? W pierwszej kolejności odbierze kierowcy dowód rejestracyjny pojazdu. Obecnie odebranie jest realizowane komputerowo - dokumentu nie odbiera się fizycznie. Jako że usterka nie jest poważna, kierowca może kontynuować jazdę na kołach. Co musi zrobić właściciel pojazdu, aby odzyskać dowód? Wykonać podstawowe i dodatkowe badanie techniczne, a następnie w wydziale komunikacji wprowadzić adnotację o haku do danych pojazdu.

Mandat za brak wbitego haka do 500 zł

Czy mandat za brak wbitego haka jest zatem możliwy? Oczywiście! A wszystko zależy tak naprawdę od konkretnego policjanta. Funkcjonariusz ma możliwość wręczenia kierowcy mandatu karnego. Ten będzie opiewał na kwotę wynoszącą od 20 do 500 zł. Do wykroczenia nie ma dopisanych punktów karnych. Wnioski? Podczas kontroli drogowej lepiej zbyt mocno nie dyskutować z funkcjonariuszami...

Mandat za brak wbitego haka to początek…

Warto pamiętać o tym, że mandat za brak wbitego haka jeszcze nie wyczerpuje wszystkich konsekwencji, na które powinien przygotować się kierowca. Bo w sytuacji, w której po montażu haka nie dopełni on urzędowych formalności, nie będzie też możliwości aby pojazd zakończył badanie techniczne z wynikiem pozytywnym. Do momentu wbicia haka w dowód, diagnosta wstrzyma się z przedłużeniem ważności przeglądu.