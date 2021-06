Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów jest legalny? Do Trybunały Konstytucyjnego wpłynęła właśnie skarga. Jaka będzie decyzja?

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Bez wyjścia, czyli bezprawnie?

Do Trybunału Konstytucyjnego trafiła skarga dotycząca dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Czego konkretnie dotyczy? Obligatoryjnego odbierania prawa jazdy w sytuacji, w której kierowca zostanie powtórnie skazany (art. 42 par. 3 Kodeksu karnego). Taki przypadek oznacza, że sąd nie ma swobody doboru środka karnego. Nie ma żadnej rozpiętości sankcji - a rozpiętość pozwala na odróżnienie spraw poważnych od mniej poważnych.

Uzasadniony wypadek? To zbyt wąskie pojęcie

Art. 42 par. 3 Kodeksu karnego co prawda przewiduje wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. Czy to stanowi furtkę dla sędziego? Nie zawsze. "Jeżeli sąd nie znajdzie argumentów na rzecz wyjątku, to ma prawny obowiązek powrócić do stanu domyślnego założonego przez ustawodawcę, czyli do wymierzenia środka dożywotniego. Taka sytuacja jest jednakże równoznaczna z prawnym nakazem sprzyjania oskarżycielowi, co jest niezgodne z pozycją sądu, który winien orzekać bezstronnie" - można przeczytać w skardze.

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów w Kodeksie karnym

"Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami" - art. 42 par. 3 Kodeksu karnego.

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Kiedy rozprawa?

Sprawa otrzymała już w TK sygnaturę. Stanowiska do niej powinni przedstawić jeszcze: Sejm i Prokurator Generalny. Na razie Trybunał nie wyznaczył terminu jej rozpatrzenia.

Źródło: Materiały PAP