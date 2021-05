Brak nalepki na szybie 2021 r. Ile wynosi mandat?

Brak nalepki na szybie: 2021 r. coś zmienia? Ile wynosi mandat? Jakie jeszcze konsekwencje czekają na kierowcę? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Brak nalepki na szybie: w 2021 r. stanie się faktem?

1 maja 2000 roku w Polsce pojawiły się białe tablice rejestracyjne. Niedługo po nich - bo w roku 2002 - standardem stały się naklejki kontrolne na szybę. Jaką pełnią rolę? Usprawniają identyfikację pojazdu. Tak, choć pakiet deregulacyjny zakłada likwidację nalepki na szybie, na razie stosowne przepisy nie zostały wprowadzone. A to oznacza, że naklejka jest obowiązkiem. Co w sytuacji, w której kierowca nie będzie miał jej na szybie pojazdu? Spotkają go poważne konsekwencje - i wystarczy już przegląd techniczny lub kontrola drogowa.

Brak nalepki na szybie 2021 r.: jaki jest mandat?

Jeżeli funkcjonariusze w czasie kontroli drogowej stwierdzą brak nalepki na szybie, mają możliwość ukarania kierowcy mandatem karnym. Grzywna może opiewać na kwotę od 20 do 500 zł - na szczęście do konta nie zostaną dopisane żadne punkty karne. Na tym jednak nie koniec. Bo policjant zabierze też kierowcy dowód rejestracyjny pojazdu - auto nie spełnia bowiem warunków technicznych. W sytuacji, w której brak nalepki na szybie stwierdzi diagnosta podczas przeglądu technicznego, nie przedłuży ważności badania. Do czasu pojawienia się naklejki przegląd nie zakończy się z wynikiem pozytywnym.

Brak nalepki na szybie 2021 r. - co by oznaczał?

Brak nalepki na szybie po wejściu w życie wszystkich zapisów pakietu deregulacyjnego to po pierwsze ułatwienie dla kierowcy. Nie będzie musiał pamiętać o jej odklejeniu i zamienieniu na nową w czasie rejestracji. To raz. Dwa prowadzący zaoszczędzi też nieco pieniędzy. Co prawda, kwota będzie niewielka. Bo dziś zakup nalepki na szybę stanowi wydatek na poziomie 18,5 zł.