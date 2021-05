Mandat za dwie naklejki na szybie. Czy jest możliwy? I ile może wynosić? Poszukajmy odpowiedzi na te pytania.

Dwie naklejki na szybie: bo starej nalepki nie tak łatwo się pozbyć!

Naklejki na szybie pojawiły się w roku 2002. Ich zadanie jest dość proste. Mają ułatwić identyfikację pojazdu w sytuacji, w której tablice z różnych powodów stają się nieczytelne. I w zasadzie kierowcy nie powinni mieć z nimi większego problemu. Nie powinni, ale mają. Jaki? Chodzi o zakup samochodu używanego - naklejkę z szyby jest trudno zerwać. Należy np. szybę podgrzewać i delikatnie podcinać nalepkę żyletką.

Zobacz również: Nalepka kontrolna na szybie pojazdu - usuwanie i wtórnik

Mandat za dwie naklejki na szybie. Czy jest możliwy?

Zerwanie starej naklejki na szybę jest na tyle trudne, że kierowcy często tego po prostu nie robią. Rejestrując pojazd na nowych tablicach doklejają nową nalepkę kontrolną powyżej starej. A to niestety rodzi pewne konsekwencje. Bo mandat za dwie naklejki na szybie jest jak najbardziej możliwy. Powód? To utrudnia identyfikację pojazdu przez funkcjonariusza. Jaka kara czeka na prowadzącego? Jej wysokość w dużej mierze zależy od oceny policjanta.

Ile wynosi mandat za dwie naklejki na szybie?

Jeżeli podczas kontroli drogowej funkcjonariusz stwierdzi obecność dwóch nalepek na szybie przedniej pojazdu, może w pierwszej kolejności poprosić prowadzącego o usunięcie starego oznaczenia. Gdy to nie będzie możliwe - a z pewnością możliwe nie będzie, w pierwszej kolejności może zdecydować się na upomnienie prowadzącego. To jednak najbardziej optymistyczny wariant. Ile wynosi mandat za dwie naklejki na szybie? Ten zawiera się w przedziale od 20 do 500 zł. Wysokość grzywny zależy od oceny policjanta.

Mandat za dwie naklejki na szybie to nie koniec…

Mandat za dwie naklejki na szybie nie wyczerpuje jeszcze narzędzi funkcjonariuszy. Bo kontrola drogowa może zakończyć się dla kierowcy też odebraniem dowodu rejestracyjnego - auto nie spełnia bowiem warunków technicznych. Co w tej sytuacji? Prowadzący musi zerwać starą naklejkę, a następnie stawić się z pojazdem na ponownym przeglądzie technicznym.