Zabranie samochodu przez policję. Nowe przepisy w akcji!

Zabranie samochodu przez policję i nie musisz być właścicielem!

Duńscy ustawodawcy nie mają najlepszych informacji dla kierujących. Powód? Na drogach tego kraju zaczynają obowiązywać nowe przepisy, które zakładają zabranie samochodu przez policję. W jakich przypadkach to nastąpi? Przede wszystkim wtedy, gdy prowadzący będzie miał co najmniej 2 promile alkoholu we krwi lub gdy dwukrotnie przekroczy dozwoloną na danym odcinku prędkość. Co ważne, nowe przepisy sprawiają że zabranie samochodu przez policję jest możliwe nawet wtedy, gdy... nie jest ona właścicielem. Stróże prawa mogą odebrać pojazd należący np. do firmy leasingowej.

Zabranie samochodu przez policję: zapis popularny w Europie

Choć duńskie przepisy mogą wydawać się rewolucyjne, na skali europejskiej nie są niczym nowym. Bo tak naprawdę szereg państw stosuje zapisy prawne pozwalające na unieruchomienie lub odebranie pojazdu. Przykład? Tych jest co najmniej kilkanaście. Zabranie samochodu przez policję i jego skonfiskowanie przez sąd jest możliwe chociażby w Estonii, Finlandii, Francji, Luksemburgu, Słowenii, na Litwie czy Słowacji. Czasami stosowane są też kary polegające na unieruchomieniu pojazdu przez określony czas. Ta sankcja pojawia się np. we Włoszech, Rumunii czy Bułgarii.

Zabranie samochodu przez policję: kiedy w Polsce?

Zabranie samochodu przez policję jest jedną z częściej wykorzystywanych sankcji w Unii Europejskiej. Czy ma szansę pojawić się również w Polsce? Nie ulega wątpliwościom, że polski system kar dla kierowców powinien zostać zaostrzony. Opcja polityczna, która wprowadziłaby jednak zapis zakładający zabranie samochodu przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu, skazałaby się na polityczny niebyt. Ruch byłby pewnie porównywalny do likwidacji 500 plus. Dlatego nad Wisłą raczej nie ma co prędko spodziewać się podobnych regulacji.