Mandaty dla taksówkarzy: jest bałagan, jest kara! Nowe przepisy.

Mandaty dla taksówkarzy i przewoźników - nawet 250 złotych!

10 kwietnia 2021 roku zmieni się system wykroczeń w Polsce. A zmiana stała się okazją dla rządzących do wprowadzenia nowych kar dla przewoźników - a w tym taksówkarzy, motorniczych oraz kierowców busów i autobusów. Jaka kara im grozi? Mandaty dla taksówkarzy i innych kierowców mogą sięgnąć 250 złotych (to wartość maksymalna). Jakie mają obowiązki? Zakres jest dość szeroki!

Mandaty dla taksówkarzy: higiena i bezpieczeństwo

Przewoźnicy powinni zapewnić pasażerom higieniczne i bezpieczne warunki podróżowania. Na czym one polegają? Prowadzący powinien zadbać o to, aby w kabinie nie zalegały śmieci. Dodatkowo jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych przedmiotów - tak, aby nie zagrażały pasażerom. Przepisy nakładają też obowiązek zapewnienia środków higieny np. w toaletach w pojazdach.

Pisząc o uszkodzonych przedmiotach mamy na myśli np. uszkodzony podłokietnik - w sytuacji, w której wystają z niego elementy plastikowe. Taki przedmiot może teoretycznie tworzyć zagrożenie dla pasażera.

Mandaty dla taksówkarzy: higiena to słowo-klucz

I choć bazowe znaczenie nowego wykroczenia dotyczy czystości, nietrudno zgadnąć że słowo higiena daje możliwość szerszej interpretacji - szczególnie w dobie pandemii. Może się zatem okazać, że przewoźnicy będą musieli np. regularnie dezynfekować pojazdy, pilnować żeby pasażerowie mieli założone maski czy kontrolować odstępy między osobami podróżującymi pojazdem.

Mandaty dla taksówkarzy: kara nawet za... brak terminala!

Co jeszcze mogą oznaczać nowe przepisy? Higiena w dobie pandemii to słowo o naprawdę szerokim znaczeniu. Bo może się bowiem okazać, że mandaty dla taksówkarzy staną się faktem nawet wtedy, gdy ci nie zapewnią swoim pasażerom... możliwości bezgotówkowego opłacenia rachunku.

Mandaty dla taksówkarzy: dobry kierunek zmian?

Oczywiście normowanie transportu pasażerów jest w Polsce niezwykle kluczowe. Procesu nie da się jednak przeprowadzić na podstawie tak nieprecyzyjnych przepisów - i trzeba to powiedzieć głośno. Użycie zapisu o zapewnieniu higienicznych i bezpiecznych warunków transportu sprawia, że kierowca może otrzymać mandat tak naprawdę za wszystko. Pole do nadinterpretacji jest szerokie!