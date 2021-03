Jak sprawdzić punkty karne? To proste!

Sprawdź punkty karne! To może uratować prawo jazdy!

Dane nie są mocno optymistyczne. W roku 2020 prawie 5,5 tysiąca kierowców straciło prawo jazdy z powodu przekroczenia dozwolonej ilości punktów karnych. Jak ustrzec się tego problemu? Po pierwsze warto stonować swoje zapędy na drodze. A dobrym mechanizmem samokontroli może się stać regularne kontrolowanie ilości punktów karnych. "Tylko w w styczniu i lutym tego roku polscy kierowcy sprawdzili przez Internet liczbę swoich punktów karnych niemal 1,5 miliona razy. To prawie 12 razy więcej niż rok temu w tym samym czasie" - mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jak sprawdzić punkty karne online?

Kierowca może sprawdzić ilość punktów karnych korzystając z zasobów serwisu GOV.pl. Jak konkretnie to zrobić? Oto opis krok po kroku:

wejdź na stronę GOV.pl,

wybierz sekcję usługi dla obywatela,

następnie przejść do sekcji kierowcy i pojazdy oraz sprawdź swoje punkty karne,

zaloguj się profilem zaufanym, ewentualnie danymi do systemu bankowego.

Jak sprawdzić punkty karne w aplikacji mObywatel?

Aby sprawdzić punkty karne w aplikacji mObywatel, należy wejść w zakładkę mPrawo Jazdy. To tam wyświetlana jest informacja mówiąca o tym, ile do konta kierowcy jest dopisanych punktów karnych oraz ile dni pozostało do ich wygaśnięcia. W tym momencie warto zaznaczyć, że dane zapisane w aplikacji są aktualizowane każdego dnia około godziny 6:00. To oznacza, że mandat otrzymany dziś będzie w niej widoczny dopiero jutro.

Punkty karne w aplikacji mObywatel - opis krok po kroku:

Sprawdzenie punktów karnych w aplikacji mObywatel jest niezwykle proste: