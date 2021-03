Wielkanoc 2021 r.: będą dodatkowe obostrzenia?

Na razie rząd nie wypowiedział się konkretnie na temat obostrzeń, które wejdą w życie w czasie Wielkanocy 2021. Patrząc na statystyki zakażeń nietrudno spodziewać się jednak, że władza będzie chciała ograniczyć przemieszczanie się. Czy można jechać samochodem na święta wielkanocne w 2021 r.? Pewnie zapisy zakazujące wyjazdów nie zostaną wprowadzone. Ograniczenia pojawią się jednak z całą pewnością na liście zaleceń pandemicznych.

Kary za wyjazd na święta wielkanocne 2021 r.?

Czy rząd wprowadzi kary za wyjazd na święta wielkanocne 2021 r.? Raczej nie. Nie ma o nich ani słowa nawet w kuluarach. Bardziej prawdopodobne są jednak ograniczenia dotyczące gromadzenia się. Zastosowany pewnie zostanie taki sam model, jak w czasie Bożego Narodzenia 2020. A to oznacza, że przy wielkanocnym stole w roku 2021 nie będzie mogło spotkać się więcej niż 5 osób - nie wliczając w tą liczbę domowników.

Kary za wyjazd na święta wielkanocne 2021 r. nie. Za zgromadzenia tak!

Kary za wyjazd na święta wielkanocne 2021 r. przyjmująca formę ograniczeń w spotkaniach rodzinnych będzie standardowa. To oznacza, że jeżeli policja zostanie poinformowana o takim fakcie i podejmie interwencję, będzie mogła ukarać uczestników mandatem wynoszącym nawet 500 złotych. Na tym nie koniec, bo w przypadkach szczególnie rażących funkcjonariusze mają możliwość skierowania wniosku do sanepidu. W tym przypadku wlepiana jest kara administracyjna - ta ma wartość od 5 do 30 tysięcy złotych.