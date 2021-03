Podginanie tablicy rejestracyjnej: czy to jest legalne?

Podginanie tablicy rejestracyjnej: czy jest legalne?

Kierowca nie może w żaden sposób modyfikować tablic rejestracyjnych. Dotyczy to zarówno motocykli, jak i samochodów z miejscami na mniejsze, amerykańskie oznaczenia. Co gdy dla uzyskania efektu estetycznego lub z chęci ukrycia numerów rejestracyjnych kierowca zdecyduje się na podginanie tablicy rejestracyjnej? Narusza - i to w sposób dość poważny - warunki techniczne dotyczące eksploatacji pojazdów.

Podginanie tablicy rejestracyjnej: mandat?

Podginanie tablicy rejestracyjnej oznacza naruszenie art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym. To oznacza, że funkcjonariusze mogą ukarać go mandatem karnym wynoszącym 100 złotych. Ponadto do konta kierowcy dopisane zostaną 3 punkty karne.

Zabrania się zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne - art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Podginanie tablicy rejestracyjnej: mandat to nie koniec!

Warto pamiętać o tym, że podginanie tablicy rejestracyjnej jest nielegalne z jeszcze jednego powodu. Oznacza, że samochód przestaje spełniać warunki techniczne - naruszył konstrukcję oznaczeń. Skutek? Pojazd nie powinien przejść badania technicznego. A nawet jeżeli diagnosta nie zwróci uwagi na ten fakt, dowód rejestracyjny auta lub motocykla mogą odebrać funkcjonariusze podczas kontroli drogowej.