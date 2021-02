Odmowa przyjęcia mandatu: pokwitowanie konieczne?

Postępowanie mandatowe: Policja daje dwie opcje

Popełnienie wykroczenia i wykrycie go przez funkcjonariuszy oznacza mandat policyjny. Jakie wyjście ma w takiej sytuacji prowadzący? Tak naprawdę opcje są dwie.

przyjęcie mandatu: postępowanie mandatowe policja kończy wystawieniem kierowcy kary - musi zapłacić pieniądze i często otrzymuje punkty karne,

odmowa przyjęcia mandatu: odrzucony mandat karny kredytowany oznacza, że funkcjonariusze muszą sporządzić wniosek do sądu o ukaranie kierowcy, wtedy decyzję o karze podejmuje sąd.

Mandat karny kredytowany: ile dni na płatność?

Gdy funkcjonariusz wystawi kierowcy mandat karny kredytowany, termin jego płatności upłynie 7 dni od momentu wlepienia kary. Tym samym prowadzący ma tydzień na wpłacenie pieniędzy. W przeciwnym razie grzywna zacznie być egzekwowana drogą windykacyjną - za pośrednictwem urzędu skarbowego.

Mandat karny w chwili obecnej można zapłacić na miejscu kontroli drogowej. Dostępna forma to jednak płatność bezgotówkowa - radiowozy są wyposażone w terminale płatnicze.

Jak wypełnić mandat? Wpisz tylko swoje dane!

Jak wygląda mandat? Tak naprawdę przypomina papierową wersję przelewu - taką jak jeszcze dekadę czy dwie temu trzeba było wypełnić, aby zrealizować wpłatę w banku. Jak wypełnić mandat? Należy uzupełnić kwotę słownie i swoje dane. Aby urzędnicy zidentyfikowali wpłatę za mandat karny, konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska ukaranego, jego adresu oraz numeru PESEL.

Mandat karny? Wzór grzywny wręczanej kierowcom nie zmienił się od lat.

Odmowa przyjęcia mandatu: czy cos się podpisuje?

Co oznacza odmowa przyjęcia mandatu? Czy cos się podpisuje? Po tym jak kierowca poinformuje funkcjonariusza o odrzuceniu grzywny, ten musi sporządzić wniosek do sądu. Do jego przygotowania nie jest konieczne żadne pokwitowanie. Prowadzący nie będzie nic podpisywał.

Odmowa przyjęcia mandatu. Co dalej?

Kierowca odrzucił mandat karny? Sprawa zatem trafi do sądu i będzie to sąd rejonowy należny miejscu ukarania kierowcy. Sędzia po wysłuchaniu stanowiska policji i kierowcy podejmie decyzję dotyczącą ukarania kierowcy lub odrzucenia wniosku policjantów. Postępowanie sądowe może potrwać kilka miesięcy - czas ten jest konieczny na wyznaczenie pierwszej rozprawy.