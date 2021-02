Jazda na rowerze po alkoholu: jaki mandat?

Jazda na rowerze po alkoholu: wykroczenie czy przestępstwo?

Kiedyś utrata prawa jazdy za jazdę na rowerze po alkoholu była nagminna. Pozwalały na to przepisy. Pijany rowerzysta popełniał bowiem przestępstwo. Kwalifikacja prawna czynu została zmieniona 9 listopada 2013 roku. Od tego pory jazda na rowerze po alkoholu jest wykroczeniem. A to oznacza, że w większości przypadków kończy się na postępowaniu mandatowym. Co ważne, mandat i tak należy się w przypadku, w którym prowadzący pojawi się na drodze publicznej! Poza nią nie poniesie żadnych konsekwencji.

Jedyny wyjątek dotyczy sytuacji, w której prowadzący rower spowoduje np. wypadek. W takim przypadku jego czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo.





Jazda na rowerze po alkoholu: kara zależy od stanu upojenia!

Wysokość kary w postępowaniu mandatowym po wykryciu jazdy na rowerze po alkoholu zależy od stanu upojenia. W prawie rozróżniane są trzy progi: do 0,2 promila, od 0,2 promila do 0,5 promila i powyżej 0,5 promila. Jakie są poszczególne konsekwencje? Opisujemy je poniżej.

Jazda na rowerze po alkoholu: poniżej 0,2 promila:

W sytuacji, w której prowadzący zatrzymany podczas jazdy na rowerze będzie miał w wydychanym powietrzu mniej niż 0,2 promila alkoholu, musi zostać uznany przez funkcjonariuszy za... trzeźwego. Prawo w Polsce nie przewiduje żadnych konsekwencji w takim przypadku. Kontrola policyjna nie powinna się zatem zakończyć nawet upomnieniem - chyba że z tytułu innego wykroczenia.

Jazda na rowerze po alkoholu - po spożyciu alkoholu (0,2 - 0,5 promila):

grzywna wynosząca od 20 do 5000 złotych,

areszt do 14 dni.

Jazda na rowerze po alkoholu - stan nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila):