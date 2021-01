Odmowa przyjęcia mandatu a punkty karne. Czy punkty znikają?

Mandat i punkty karne: jak to działa?

Taryfikator stosowany przez policję skonstruowany jest w taki sposób, że w większości przypadków oprócz mandatu zakłada również dopisanie do konta kierowcy punktów karnych. Te są wprowadzane do ewidencji. Gdy prowadzący przyjmie mandat, punkty są oznaczane jako aktywne. To oznacza, że znikną z systemu dopiero po roku od popełnienia wykroczenia. Co jednak się dzieje w sytuacji, w której kierowca odmawia przyjęcia mandatu?

Odmowa przyjęcia mandatu a punkty karne - jak to działa?

Kierowca zatrzymany przez policję jest informowany o wykroczeniu i wysokości kary. Oczywiście może nie zgodzić się z opinią funkcjonariuszy. W takim przypadku przygotowywany jest wniosek o ukaranie do sądu. Co się dzieje z punktami? Te policjanci mają obowiązek wprowadzić do ewidencji. Jednocześnie dokonują jednak adnotacji, że są one "nieaktywne" do czasu zakończenia postępowania. Czy to uratuje kierowcę, który przekroczy 24 punkty karne przed utratą prawa jazdy? W pewnym sensie tak - ale szerzej opowiemy o tym w kolejnym akapicie.





Odmowa przyjęcia mandatu a punkty karne - czy prawo jazdy zostanie uratowane?

Taki charakter postępowania w przypadku punktów karnych i odmowy przyjęcia mandatu sprawia, że niestety... postępowanie sądowe może nie uratować prowadzącego przed utratą prawa jazdy. Czemu? W razie przegranej punkty dopisane za wykroczenie zostaną "aktywowane" z datą wykroczenia. Więc nawet jeżeli do czasu rozstrzygnięcia postępowania część posiadanych na koncie punktów przedawni się, w chwili popełnienia wykroczenia kierowca przekroczył ich dozwoloną ilość, a więc prawo jazdy i tak zostanie mu zatrzymane na mocy decyzji administracyjnej starosty.

Odmowa przyjęcia mandatu nie jest sposobem na uratowanie prawa jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych. Zadziała tylko w przypadku, w którym kierowca rzeczywiście ma spore szanse na udowodnienie przed sądem, że mandat został wlepiony niesłusznie lub z pominięciem procedur.