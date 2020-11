Niebieskie koperty to ukłon w stronę osób niepełnosprawnych. Tworzą one większe miejsca parkingowe, które pozwalają np. przesiąść się z samochodu do wózka oraz są usytuowane bliżej wejść do budynków - przez co osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą łatwiej dotrzeć do celu. Niestety uprawnienia niebieskich kopert często są wykorzystywane przez prowadzących w pełni sprawnych. I kilka lat temu proceder ten postanowił uciąć ustawodawca - a wszystko za sprawą drastycznego zwiększenia kar za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych.

Jaki jest mandat za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Na początek kierowca powinien się liczyć z mandatem karnym - ten sięgnie 500 złotych. To jednak nie koniec, bo dodatkowo do jego konta dopisanych zostanie 5 punktów karnych, a pojazd może zostać odholowany na parking policyjny na koszt właściciela.





Niebieska koperta, karta parkingowa i brak... uprawnień

Czasami zdarza się przypadek, w którym samochód zaparkowany na miejscu dla niepełnosprawnych posiada uprawniającą go do tego kartę, ale jej użycie jest nieuprawnione. Przykład? Karta została przyznana do przewozu niepełnosprawnego, ale akurat nie ma go na pokładzie auta. W takim przypadku mandat za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych jest jeszcze wyższych. Bo prowadzący otrzyma 300 złotych i 2 punkty karne za nieuprawnione używanie karty parkingowej, a dopiero wtedy 500 złotych i 5 punktów karnych za zajęcie niebieskiej koperty.