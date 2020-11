Zakaz prowadzenia bez koszulki. Jaki mandat za to grozi?

Kierowca siedząc w swoim aucie mimo wszystko znajduje się w przestrzeni publicznej. A to zobowiązuje go do tzw. zachowań obyczajnych. Co w bezpośredni sposób przekłada się na zakaz prowadzenia bez koszulki. Co w sytuacji, w której wykroczenie zostanie wykryte przez funkcjonariuszy? Ci w pierwszej kolejności będą się starali rozpoznać konkretny przypadek. Bo czymś innym jest krótka podróż na pobliską plażę, a czymś innym przejazd przez samo centrum dużego miasta.

Art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń: Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.





Zakaz prowadzenia bez koszulki - jaka kara?

Przepisy dopuszczają trzy typy kary. O areszcie lub ograniczeniu wolności można mówić w naprawdę drastycznych przypadkach. Na ogół postępowanie kończy się upomnieniem lub mandatem karnym. Ten może opiewać na kwotę wynoszącą 500 złotych. Do wykroczenia nie ma dopisanych punktów karnych.