Mandat za jazdę na światłach przeciwmgielnych. Konieczność czy absurd?

Używanie świateł przeciwmgłowych przednich - zasady:

warunki zmniejszonej przejrzystości powietrza spowodowane mgłą lub innymi opadami atmosferycznymi,

na krętej drodze od zmierzchu do świtu niezależnie od przejrzystości powietrza, wymagane jest jednak właściwe oznakowanie takiej drogi



Używanie świateł przeciwmgłowych tylnych - zasady:

w sytuacji, w której zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność do nie więcej niż 50 metrów.

Mandat za jazdę na światłach przeciwmgielnych: jaka kwota?

W sytuacji, w której kierowca nadużywa świateł przeciwmgielnych, może zostać posądzony przez funkcjonariuszy o oślepianie innych użytkowników drogi. Skutek? To otwiera drogę do możliwości ukarania go mandatem karnym. Ten będzie opiewał na kwotę 100 złotych. Jednocześnie do konta prowadzącego dopisane zostaną 2 punkty karne. Co w sytuacji, w której w trudnych warunkach kierowca nie włączy świateł przeciwmgielnych? Wtedy prowadzący nie korzysta z właściwego oświetlenia pojazdu. A to wiąże się z wlepieniem mandatu o wartości 200 złotych. Jednocześnie ukarany otrzymuje 2 punkty karne.